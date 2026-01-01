Ein Golfhotel in Schottland mit Filmgeschichte.



Das Golfhotel Rusacks befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Golfplatz Old Course und zählt zu den renommiertesten Golfhotels der Welt. Es beherbergte schon einige der grössten Namen der internationalen Golf-Szene. In dieser luxuriösen Unterkunft dreht sich alles um die weissen Bälle. So sorgt zum Beispiel ein eigener Golf-Concierge dafür, dass die Gäste sich nur um ihr Spiel kümmern müssen – und um nichts sonst.



Zurück im Hotel nimmt man dann im Rocca Restaurant Platz.

Hier verleihen die Köche ihren Gerichten aus besten, schottischen Zutaten eine italienische Note. Eher entspannt geht es dann im One Under Gastro Pub zu. Absolut zu empfehlen sind der Quarter Pounder Burger oder die Antipasti, dazu ein kühles Bier oder ein guter Wein. Wer während seines Aufenthalts im Golfhotel Rusacks neben Golf- auch etwas Filmgeschichte hautnah erleben möchte, spaziert hinunter zum West Sands Beach. Hier wurde der oscarprämierte Klassiker „Die Stunde des Siegers“ (Chariots of Fire) gedreht.