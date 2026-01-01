Old Course Hotel
St. Andrews
Beschreibung
Einleitung
Direkt neben dem prestigeträchtigen Golfplatz liegt das stilvolle, gleichnamige Golfhotel Old Course. Von diesem Fünf-Sterne-Haus aus hat man eine grossartige Aussicht auf den West Sands Beach und die fantastische Küste sowie auf die Golfanlage. Die Swilcan Bridge, eine Brücke aus der Römerzeit und eines der meistfotografierten Motive in Golferkreisen, steht praktisch direkt vor der Tür.
Tiefe Rottöne und seidenverkleidete Wände verleihen ihnen einen unverwechselbaren Charakter, ihre Balkone laden zum ungestörten Entspannen ein.
Direkt neben dem prestigeträchtigen Golfplatz liegt das stilvolle, gleichnamige Golfhotel Old Course. Von diesem Fünf-Sterne-Haus aus hat man eine grossartige Aussicht auf den West Sands Beach und die fantastische Küste sowie auf die Golfanlage. Die Swilcan Bridge, eine Brücke aus der Römerzeit und eines der meistfotografierten Motive in Golferkreisen, steht praktisch direkt vor der Tür.
Viele der 144 Zimmer und Suiten des Golfhotel Old Course entstammen den Plänen des französischen Star-Designers Jacques Garcia.
Tiefe Rottöne und seidenverkleidete Wände verleihen ihnen einen unverwechselbaren Charakter, ihre Balkone laden zum ungestörten Entspannen ein.
Das Golfhotel Old Course verfügt über eine Reihe hauseigener Restaurants und Bars. Zwei davon sind nach dem 17. Loch des benachbarten Golfplatzes benannt. Im Road Hole Restaurant serviert man ein köstliches Nachtessen und in der Road Hole Bar steht man bei mehr als 250 Whiskey-Sorten vor der Qual der Wahl. Ein absolutes Highlight des Hotels ist sein Spa-Bereich mit vielfältigen Anwendungen zur Entspannung.
Lage
Im Zentrum vom historischen St. Andrews, ca. 85 km von Edinburgh und dessen Flughafen entfernt.
Angebot
Auf 4 Stockwerke verteilen sich 109 Zimmer und 35 Suiten. 3 Restaurants, Bar, Café, Swimmingpool, Fitnesscenter, Kohler Waters Spa und Boutique.
Zimmer
Zur Ausstattung aller Zimmertypen zählen Badezimmer mit Föhn, Bademantel und Slipper, interaktives LCD-TV, CD-Player, Schreibtisch, Telefon, Radio, gratis WLAN, Kaffee-/Teebereiter, Minibar und Leseecke mit Pult. Die grosszügig geschnittenen Eden Zimmer vermitteln mit ihrem Interieur schottische Gastlichkeit. Einige haben einen Balkon. Wer ein Old Course Zimmer wählt wird wohl als erstes einen Blick aus seinem Fenster werfen – denn besagter Kurs ist direkt davor.
Diese Aussicht bieten selbstverständlich auch die geräumigeren Old Course Suiten, allerdings gleich mit bodenhohen Fenstern und Balkon. Hier gehören separate Badewanne sowie Dusche, Sitzecke mit Kaffeetisch aus Marmor und eine kleine Küchenecke zusätzlich zur Ausstattung. Suiten zusätzlich mit Wohnbereich und Kochecke.
Aktivitäten
Sport: Fitnesscenter.
Wellness: Zum Erholen lädt der einzige Kohler Waters Spa ausserhalb der USA ein. Hotelgäste haben freien Zugang zum 20 m Pool mit Wasserfall, Fitnessraum, Dampfbad und dem Whirlpool unter dem Dach. Speziell auf Golfer abgestimmte Behandlungen werden ebenso angeboten wie Körper- und Beautybehandlungen.
Wellness: Zum Erholen lädt der einzige Kohler Waters Spa ausserhalb der USA ein. Hotelgäste haben freien Zugang zum 20 m Pool mit Wasserfall, Fitnessraum, Dampfbad und dem Whirlpool unter dem Dach. Speziell auf Golfer abgestimmte Behandlungen werden ebenso angeboten wie Körper- und Beautybehandlungen.
Kulinarisches
Kulinarisch ist auch für jede Geschmacksrichtung gesorgt. Das Hotel verfügt über eine Reihe hauseigener Restaurants und Bars. Im Road Hole Restaurant serviert man ein köstliches Nachtessen und in der Road Hole Bar steht man bei mehr als 250 Whiskey-Sorten vor der Qual der Wahl. Legerer geht es in dem gemütlichen Pub „Jigger Inn" im ehemaligen Gebäude des Bahnhofsvorstehers zu, das seit 1850 nicht verändert wurde.
Golf
Der hoteleigene Golfplatz „The Duke´s" liegt direkt beim Old Course St. Andrews.
Preis auf Anfrage
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