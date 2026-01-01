Direkt neben dem prestigeträchtigen Golfplatz liegt das stilvolle, gleichnamige Golfhotel Old Course. Von diesem Fünf-Sterne-Haus aus hat man eine grossartige Aussicht auf den West Sands Beach und die fantastische Küste sowie auf die Golfanlage. Die Swilcan Bridge, eine Brücke aus der Römerzeit und eines der meistfotografierten Motive in Golferkreisen, steht praktisch direkt vor der Tür.



Viele der 144 Zimmer und Suiten des Golfhotel Old Course entstammen den Plänen des französischen Star-Designers Jacques Garcia.

Tiefe Rottöne und seidenverkleidete Wände verleihen ihnen einen unverwechselbaren Charakter, ihre Balkone laden zum ungestörten Entspannen ein.



Das Golfhotel Old Course verfügt über eine Reihe hauseigener Restaurants und Bars. Zwei davon sind nach dem 17. Loch des benachbarten Golfplatzes benannt. Im Road Hole Restaurant serviert man ein köstliches Nachtessen und in der Road Hole Bar steht man bei mehr als 250 Whiskey-Sorten vor der Qual der Wahl. Ein absolutes Highlight des Hotels ist sein Spa-Bereich mit vielfältigen Anwendungen zur Entspannung.