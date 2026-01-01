Das Golfhotel Royal Golf erhielt die Auszeichnungen „Hotel of the year 2010" von Golf Tourism Scotland und „Scottish Golf Hotel of the year 2011" auf der Scottish Hotel Awards Ceremony. Damit festigte das Haus seine Reputation als eines der besten Golf-Hotels des Landes.



Das Golfhotel Royal Golf befindet sich direkt am ersten Tee des Royal Dornoch Golf Club. Aus vielen der 22 Zimmer blickt man während der Golfreisen nach Schottland über die Anlage und auf den Meeresarm Dornoch Firth, genauso wie aus dem Conservatory Restaurant, das den ganzen Tag über geöffnet hat.

Zu den Mahlzeiten wählt man aus einer umfangreichen Weinkarte oder man entscheidet sich für einen der 35 Malt Whiskeys. Mit seiner Top-Lage – weitere 22 Golfplätze sind maximal eine Autostunde entfernt – ist das Golfhotel Royal Dornoch ein idealer Ausgangspunkt für Golfferien. Wer das Golf-Besteck jedoch mal stehen lässt, kann auch wunderbar beim Wandern oder Angeln entspannen oder den Tag am Strand verbringen.