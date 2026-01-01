Royal Golf Hotel Dornoch
Dornoch
Beschreibung
Einleitung
Das Golfhotel Royal Golf erhielt die Auszeichnungen „Hotel of the year 2010" von Golf Tourism Scotland und „Scottish Golf Hotel of the year 2011" auf der Scottish Hotel Awards Ceremony. Damit festigte das Haus seine Reputation als eines der besten Golf-Hotels des Landes.
Das Golfhotel Royal Golf erhielt die Auszeichnungen „Hotel of the year 2010" von Golf Tourism Scotland und „Scottish Golf Hotel of the year 2011" auf der Scottish Hotel Awards Ceremony. Damit festigte das Haus seine Reputation als eines der besten Golf-Hotels des Landes.
Das Golfhotel Royal Golf befindet sich direkt am ersten Tee des Royal Dornoch Golf Club. Aus vielen der 22 Zimmer blickt man während der Golfreisen nach Schottland über die Anlage und auf den Meeresarm Dornoch Firth, genauso wie aus dem Conservatory Restaurant, das den ganzen Tag über geöffnet hat.
Zu den Mahlzeiten wählt man aus einer umfangreichen Weinkarte oder man entscheidet sich für einen der 35 Malt Whiskeys. Mit seiner Top-Lage – weitere 22 Golfplätze sind maximal eine Autostunde entfernt – ist das Golfhotel Royal Dornoch ein idealer Ausgangspunkt für Golfferien. Wer das Golf-Besteck jedoch mal stehen lässt, kann auch wunderbar beim Wandern oder Angeln entspannen oder den Tag am Strand verbringen.
Lage
Die Stadt Dornoch liegt nur eine Fahrstunde vom Flughafen Inverness und 20 Fahrminuten vom Bahnhof Tain entfernt.
Angebot
Wintergarten mit Lounge und Restaurant, Bar.
Zimmer
Es verfügt über 25 Zimmer, von denen viele eine herrliche Aussicht über den Golfplatz und die Küste darüber hinaus bieten. Jedes Zimmer ist ausgestattet mit Telefon, TV, WLan.
Aktivitäten
Sport: Wandern, Vogelbeobachtung, Angeln, Reiten, am Strand spazieren.
Golf
Royal Durnoch Golf Club.
Kulinarisches
Mittagessen mit frischen, lokalen Zutaten wird jeden Tag im traditionellen Restaurant des Hotels angeboten. Das Restaurant bietet eine gute Weinkarte und über 35 Whiskies an. Vom Conservatory Restaurant aus, das den ganzen Tag über geöffnet hat.
Preis auf Anfrage
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