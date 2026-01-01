Mit lediglich acht Zimmern ist das Golfhotel Links House at Royal Dornoch einer der kleineren Vertreter seiner Art. Gästen muss es fast so vorkommen, als würden sie ihr eigenes Landhaus besuchen.



Die herzliche Atmosphäre, mit der sie empfangen werden, verstärkt diesen Eindruck noch. Alle Zimmer des Golfhotel Links House at Royal Dornoch sind individuell gestaltet und in einer Farbkombination eingerichtet, die den Stil der Highlands widerspiegeln.



Im Salon trifft man sich zum Afternoon Tea und einer Runde Brettspiele vor dem Kamin, oder man macht es sich mit einem Buch aus der Bibliothek auf den einladenden Sofas gemütlich und probiert einen der Single Malts.

Vor kurzem hat Küchenchef Jon-Paul Saint das hauseigene Restaurant übernommen, in dem er nun seine eigene Country House Cuisine aus besten Zutaten der Region gestaltet. Im Garten des Golfhotel Links at Royal Dornoch gibt es eine Feuerstelle und ein top gepflegtes Putting Green. Golfer können hier ihr Spiel an lauen Sommerabenden in geselliger Runde verfeinern.