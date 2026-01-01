Eine der bekanntesten Strassen Edinburghs ist die belebte George Street, mit vielen Boutiquen, Bars, Restaurants und einigen Statuen historischer Persönlichkeiten. Mittendrin liegt das Golfhotel The George, das ohne Zweifel zu den luxuriösesten Häusern der Stadt zählt.



Seit mehr als 130 Jahren empfängt es seine Gäste hier in New Town. Die kürzlich fertiggestellten Umbau- und Erweiterungsmassnahmen haben das Golfhotel The George noch einmal auf ein neues Level gehoben, ohne seinen ursprünglichen Charakter zu verfälschen.

Die 249 stilvoll eingerichteten Zimmer sind top-modern ausgestattet, aus vielen davon blickt man direkt auf das Edinburgh Castle. Ab Mittag öffnet das Restaurant Printing Press Bar & Kitchen seine Türen und serviert saisonale Gerichte. Einen guten Drink bekommt man hier bis nach Mitternacht.