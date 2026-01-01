The Gleneagles Hotel
Auchterarder
Beschreibung
Einleitung
Dieses 5-Sterne-Resort liegt inmitten der wunderschön ländlichen Grafschaft Perthshire. Seine drei Golfplätze geniessen einen ausgezeichneten Ruf, sie sind aber längst nicht die einzigen Attraktionen, die einen Aufenthalt hier unvergesslich machen.
Das Haus zählt vollkommen zu Recht zum erlesenen Kreis der Leading Hotels of the World: Auf einem nahezu 350 Hektar grossen Anwesen wurde es vor rund 90 Jahren als französisches Chateau entworfen. Schnell galt es als „Palast in den Tälern". Damals wie heute setzen die Hausherren des Golfhotel The Gleneagles alles daran, ihren Gästen mit exzellentem Service in malerischem Ambiente ein unvergleichliches Urlaubserlebnis zu bereiten.
Das Haus zählt vollkommen zu Recht zum erlesenen Kreis der Leading Hotels of the World: Auf einem nahezu 350 Hektar grossen Anwesen wurde es vor rund 90 Jahren als französisches Chateau entworfen. Schnell galt es als „Palast in den Tälern". Damals wie heute setzen die Hausherren des Golfhotel The Gleneagles alles daran, ihren Gästen mit exzellentem Service in malerischem Ambiente ein unvergleichliches Urlaubserlebnis zu bereiten.
Lage
Das Gleneagles liegt inmitten einer 344 Hektar grossen Landschaft im malerischen Perthshire. Am Fusse der Highlands liegt das Hotel in einem riesigen Park, ca. 80 km nach Edinburgh und Glasgow und dessen Flughäfen.
Angebot
4 Restaurants, Bars, Swimmingpool, Country Club, Spa, Boutiquen, Kinderclub.
Zimmer
263 Zimmer und 13 Suiten, luxuriös eingerichtet mit schottischem Charme, mit Bad oder Dusche/WC, Fön, Klimaanlage, Sat-TV, Minibar.
Aktivitäten
Sport: Fitness-Kurse mit Zumba, Jogging-Club, Aquafit, Pilates, Konditions-Training, Spinning, Body-Pump, Yoga, Box-Fit, Tai Chi, Outdoor Fitness, Tanz-Aerobic, Rasen-Croquet, Outdoor-Tennis u.v.m.!
Wellness: Eines der besten Spas Schottlands.
Wellness: Eines der besten Spas Schottlands.
Golf
Drei hauseigene 18 Loch Golfplätze: King's, Queen's und PGA Centenary. 9-Loch Pitch and Putt Anlage.
Kulinarisches
Das Hotel begeistert mit exquisiter, schottischer und mit 2 Michelin- Sternen ausgezeichneter Küche mit gleich drei hoteleigenen Restaurants: The Strathearn, Andrew Fairlie, Deseo und The Dormy Clubhouse.
Preis auf Anfrage
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