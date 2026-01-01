Dieses 5-Sterne-Resort liegt inmitten der wunderschön ländlichen Grafschaft Perthshire. Seine drei Golfplätze geniessen einen ausgezeichneten Ruf, sie sind aber längst nicht die einzigen Attraktionen, die einen Aufenthalt hier unvergesslich machen.



Das Haus zählt vollkommen zu Recht zum erlesenen Kreis der Leading Hotels of the World: Auf einem nahezu 350 Hektar grossen Anwesen wurde es vor rund 90 Jahren als französisches Chateau entworfen. Schnell galt es als „Palast in den Tälern". Damals wie heute setzen die Hausherren des Golfhotel The Gleneagles alles daran, ihren Gästen mit exzellentem Service in malerischem Ambiente ein unvergleichliches Urlaubserlebnis zu bereiten.