Greywalls Hotel & Chez Roux
Gullane
Beschreibung
Einleitung
Das Golfhotel Greywalls & Chez Roux grenzt direkt an den Muirfield Golf Club. Es überblickt den Meeresarm Firth of Forth und, für Golfer interessanter, das weltberühmte Loch 9 des prestigeträchtigen Kurses.
Das Golfhotel Greywalls & Chez Roux grenzt direkt an den Muirfield Golf Club. Es überblickt den Meeresarm Firth of Forth und, für Golfer interessanter, das weltberühmte Loch 9 des prestigeträchtigen Kurses.
Das 1901 entworfene Landhaus wird seit 1948 als Hotel betrieben. Neben seinem Ambiente und seiner atemberaubenden Lage an der Küste ist das Golfhotel Greywalls besonders für sein exzellentes Essen, seine umfangreiche Weinkarte und seinen aufmerksamen Service bekannt.
Ein bisschen fühlt man sich in der Zeit zurückversetzt, sobald man das Gelände betritt.
Über der gesamten Anlage liegt eine ruhige, gelassene Atmosphäre, die man besonders im liebevoll gestalteten Garten spürt. Wer den kleinen, weissen Ball zwischendurch gegen gelben Filz eintauschen möchte, wechselt vom Golfplatz für eine Partie auf einen der zwei hauseigenen Tennisplätze. Doch auf diese Idee kommen an Scotland's Golf Coast nur die Wenigsten.
Lage
Die Lage ist spektakulär: Das Greywalls Hotel steht direkt neben dem 9. und 18. Grün von Muirfield, einem der zehn berühmtesten Links-Plätze Schottlands, ca. 34 km bis nach Edinburgh, ca. 48 km bis zum Flughafen Edinburgh.
Angebot
Restaurant und Wellnesbereich mit Spa.
Zimmer
Die geschmackvoll und zeitlos eingerichteten Zimmer des Landhauses spiegeln diese ruhige und anmutige Atmosphäre wider. Hochwertige Stoffe und Möbel sowie einige antike Stücke runden den eleganten und unbeschwerten Charakter des Anwesens ab. Die 23 individuell eingerichtete Suiten sind mit Bad oder Dusche/WC, Föhn, Radio, Sat-TV, Wi-Fi, Telefon, Safe eingerichtet.
Aktivitäten
Sport: Auf der ummauerten Gartenanlage befindet sich ein Krocket-Rasen, Tennisplätze, Tennis, Wanderwege.
Wellness: Spa mit Massagen und Schönheitsbehandlungen.
Wellness: Spa mit Massagen und Schönheitsbehandlungen.
Golf
Der Muirfield Golf Club ist einer der exklusivsten Golfclubs in Schottland mit sehr begehrten Startzeiten.
Kulinarisches
Das hoteleigene Gourmet-Restaurant „Chez Roux" steht unter der Leitung des legendären Albert Roux für Qualität und Service. Er war der erste Spitzenkoch Großbritanniens, der mit seinem Restaurant drei Michelin Sterne erhielt. Seiner Heimat in Frankreich zufolge sind die klassischen französischen Einflüsse in moderner, innovativer Interpretation auf der Speisekarte unverkennbar.
Preis auf Anfrage
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