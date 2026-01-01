Das Golfhotel Greywalls & Chez Roux grenzt direkt an den Muirfield Golf Club. Es überblickt den Meeresarm Firth of Forth und, für Golfer interessanter, das weltberühmte Loch 9 des prestigeträchtigen Kurses.



Das 1901 entworfene Landhaus wird seit 1948 als Hotel betrieben. Neben seinem Ambiente und seiner atemberaubenden Lage an der Küste ist das Golfhotel Greywalls besonders für sein exzellentes Essen, seine umfangreiche Weinkarte und seinen aufmerksamen Service bekannt.



Ein bisschen fühlt man sich in der Zeit zurückversetzt, sobald man das Gelände betritt.

Über der gesamten Anlage liegt eine ruhige, gelassene Atmosphäre, die man besonders im liebevoll gestalteten Garten spürt. Wer den kleinen, weissen Ball zwischendurch gegen gelben Filz eintauschen möchte, wechselt vom Golfplatz für eine Partie auf einen der zwei hauseigenen Tennisplätze. Doch auf diese Idee kommen an Scotland's Golf Coast nur die Wenigsten.