Kingsmills Hotel
Inverness
Beschreibung
Einleitung
Das Golfhotel Kingsmills liegt in Inverness, der historischen Hauptstadt der Highlands. Bis zum Stadtzentrum sind es weniger als zwei Kilometer.
Das Golfhotel Kingsmills liegt in Inverness, der historischen Hauptstadt der Highlands. Bis zum Stadtzentrum sind es weniger als zwei Kilometer.
Die Geschichte des Golfhotel Kingsmills reicht zurück bis ins 18. Jahrhundert, heute kümmert sich das Personal im 4-Sterne-Haus mit Hingabe um das Wohlergehen seiner Gäste. Bis 2014 standen Besuchern auf Golfreisen nach Schottland nur die traditionellen und prachtvollen Zimmer im Haupthaus zur Verfügung, von deren privaten Balkonen aus man über die bis ins Detail gepflegten Gärten und den benachbarten Inverness Golf Club Course blickt.
Dann kamen 40 weitere im Kingsclub and Spa hinzu, einem separaten Gebäude, das sich ebenfalls auf dem Gelände befindet. Hier dreht sich alles einzig und allein um Ruhe und Entspannung. Das macht nicht erst der exzellente Spa-Bereich deutlich, sondern schon die Unterteilung der Zimmerkategorien: Die gibt es als „Cocoon" und „Retreat".
Lage
Wenige Minuten ausserhalb von Inverness und ab Flughafen Inverness 15 Min. Fahrzeit.
Angebot
Restaurant, Brasserie, Lounge, Bar.
Zimmer
Es stehen Zimmer mit einer Zentralheizung und einem Badezimmer zur Verfügung. Die Zimmer verfügen über ein Doppelbett oder ein Kingsize-Bett, Haartrockner, Safe, Minibar, Tee-/Kaffeemaschine, Bügelset, Telefon, TV, Radio und WiFi (gegen Gebühr). Die Badezimmer sind ausgestattet mit einer Dusche und einer Badewanne.
Aktivitäten
Sport: Fitnesseinrichtung und Minigolf
Wellness: Spa & Leasure Club mit Indoor Pool, Sauna, Dampfbad und verschiedene Anwendungen und Massagen.
Wellness: Spa & Leasure Club mit Indoor Pool, Sauna, Dampfbad und verschiedene Anwendungen und Massagen.
Golf
Inverness Golf Club, grenzt direkt ans Hotel. Parklandschaft Platz mit üppigen Fairways, grosszügige Greens sowie tiefe Bunker.
Kulinarisches
Die Unterbringung bietet als buchbare Verpflegungsleistungen Übernachtung mit Frühstück und Halbpension.
Preis auf Anfrage
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