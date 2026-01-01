Nach der Komplett-Renovierung 2016 hat sich einiges getan in Ayrshire. Der Ailsa Course ist überarbeitet worden und fügt sich jetzt noch besser in die Küstenlandschaft im Westen Schottlands. Der Kintyre Course folgt, wird aber erst 2017 wiedereröffnet. Auch die Restaurants haben einen neuen Anstrich bekommen und im berühmten Leuchtturm wurde eine grandiose Luxus-Suite eingerichtet.



Strahlend weiss hebt sich das Golfhotel Trum Turnberry vor der malerischen Landschaft der Grafschaft Ayrshire ab.

Mit seiner 100-jährigen Geschichte ist es schon lange ein fester Bestandteil des Küstenpanoramas. Nur eine gute Viertelstunde vom Geburtsort der Open Championship entfernt, wird man hier mit schottischer Gastfreundschaft empfangen: Das 1906 als erstes Golfresort der Welt eröffnete Luxushotel mit 149 Zimmern entführt seine Gäste in das Zeitalter Eduards VII. und beeindruckt gleichzeitig durch zeitloses Design und 5-Sterne-Komfort.



Vom Luxus-Haus aus schweift der Blick während Golfreisen nach Schottland über das Meer bis auf die Insel Alisa Craig, die Sonnenuntergänge vor dieser Kulisse sind geradezu magisch.

Wer hier übernachtet und sich für Ocean View Zimmer entscheidet, kann dieses Schauspiel ganz entspannt vom Sessel aus verfolgen – atmosphärischer ist es allerdings an der frischen Seeluft. Besonderen komfortabel wohnt man in den Suiten mit riesigem Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Esstisch und, für die extra Portion Gemütlichkeit, einer Feuerstelle. Daneben gibt es Appartements mit acht Schlafzimmern, die perfekt geeignet sind für Golf-Reisegruppen.