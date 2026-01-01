Wohin in den Sommerferien mit Kindern?
Die besten Fernziele für Juli und August
Warum Juli und August das grosse Fernreise-Fenster sind
Mit rund fünf bis sechs Wochen sind die Sommerferien das mit Abstand längste Schulferienfenster der Schweiz. Das eröffnet Möglichkeiten, die in kürzeren Ferien kaum realistisch sind: mehrere Zeitzonen, lange Flüge, ausgedehnte Rundreisen mit genügend Erholungstagen. Dazu kommt das Klima: Juli und August sind Hochsommer auf der Nordhalbkugel und Trockenzeit in mehreren tropischen Regionen. Einen Gesamtüberblick über die jeweilige Saison geben unsere Seiten zu den Reisezielen im Juli und den Reisezielen im August.
Die besten Ziele im Überblick
Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Familienziele für das Sommerfenster zusammen – mit Klima, ungefährer Flugzeit ab Zürich und einer Einschätzung, für wen sich das Ziel besonders eignet.
|Ziel
|Klima im Fenster
|Flugzeit ca.
|Ideal für
|Tansania und Sansibar
|Trockenzeit, sonnig und mild
|ca. 9 h
|Safari plus Badeferien, Kinder ab Schulalter
|Bali
|Trockenzeit, warm und sonnig
|ca. 16 h (mit Umsteigen)
|Kultur und Strand, entspanntes Inselreisen
|Kanada (Osten)
|Sommer, angenehm warm
|ca. 8 h
|Roadtrips, Natur, alle Altersstufen
|USA (Westen)
|Sommer, trocken und heiss
|ca. 12 h
|Nationalparks und Städte, Teenager
|Skandinavien
|Sommer, lange helle Tage
|ca. 2–3 h
|Erste Ferien mit kleinen Kindern
|Costa Rica
|Grüne Saison, oft sonnige Vormittage
|ca. 12 h
|Tierbeobachtung und Abenteuer ab Schulalter
Safari in der Trockenzeit: Ostafrika mit Kindern
In Ostafrika herrscht im Juli und August Trockenzeit: Die Vegetation ist niedrig, die Tiere sammeln sich an den Wasserstellen, und in der Serengeti zieht die grosse Tierwanderung durch – ideale Bedingungen für eine erste Safari mit Kindern. Die minimale Zeitverschiebung erspart der Familie zudem den Jetlag. Besonders bewährt ist die Kombination aus einigen Safaritagen und anschliessenden Badeferien am Indischen Ozean; wie das funktioniert, zeigt unsere Seite zu Tansania und Sansibar mit Kindern.
Bali: Trockenzeit statt Monsun
Während in vielen Regionen Südostasiens im Sommer der Monsun regiert, liegt Bali im Juli und August mitten in der Trockenzeit. Reisterrassen, Tempel, kinderfreundliche Strände und kurze Distanzen auf der Insel machen die Reise auch mit jüngeren Kindern entspannt. Die Anreise ist lang, doch das grosse Ferienfenster nimmt den Druck: Wer zwei bis drei Wochen bleibt, reist ruhiger und erlebt mehr. Ideen und Bausteine finden Sie unter Bali mit Kindern.
Sommer im Norden: Kanada, USA und Skandinavien
Juli und August sind die klassischen Monate für Nordamerika: In Kanada locken Nationalparks, Seen und Wildbeobachtung bei angenehm warmem Sommerwetter – ideal für einen Roadtrip, wie ihn unsere Seite Kanada mit Kindern vorstellt. Im Westen der USA stehen die grossen Nationalparks in voller Saison; Inspiration dazu bieten unsere USA-Familienferien. Wer es näher mag: Skandinavien punktet im Sommer mit langen hellen Tagen, milden Temperaturen und kurzen Flugzeiten – perfekt für Familien mit kleinen Kindern.
Empfehlungen nach Alter und Reisedauer
Mit Kleinkindern gilt: kurze Flüge oder geringe Zeitverschiebung. Skandinavien ist hier erste Wahl, aber auch Ostafrika funktioniert dank minimaler Zeitumstellung erstaunlich gut. Ab dem Schulalter kommen Safari, Bali und Costa Rica ins Spiel – Abenteuer mit Faultieren, Vulkanen und Dschungel beschreibt unsere Seite Costa Rica mit Kindern. Teenager begeistern Roadtrips durch Kanada oder den Westen der USA. Bei der Reisedauer gilt als Faustregel: zwei Wochen für ein Ziel mit einem Schwerpunkt, drei und mehr Wochen für grosse Rundreisen. Genau dafür sind die langen Sommerferien da.
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Mit Kleinkindern empfiehlt sich Skandinavien: kurze Flüge, keine nennenswerte Zeitverschiebung und ein milder Sommer mit langen Tagen. Wer weiter weg möchte, wählt am besten ein Ziel mit geringer Zeitumstellung – Ostafrika etwa liegt fast in derselben Zeitzone wie die Schweiz. So bleibt der Familienrhythmus erhalten.
Ja, Juli und August gelten als beste Safarizeit in Ostafrika. In der Trockenzeit sammeln sich die Tiere an den Wasserstellen, die Vegetation ist niedrig und die Sichtungschancen sind hoch. Dazu sind die Temperaturen tagsüber angenehm und die Zeitverschiebung ist minimal – ideale Bedingungen für Familien.
Thailand und die Malediven liegen im Sommer in der Regenzeit, in der Karibik ist Hurrikansaison, und in Dubai oder im Oman wird es sehr heiss. Diese Ziele spielen ihre Stärken in anderen Ferienfenstern aus, etwa in den Herbst- oder Sportferien. Für die Sommerferien sind Ostafrika, Bali und die Nordhalbkugel die bessere Wahl.
Für die meisten Fernziele empfehlen wir mindestens zwei Wochen, damit sich Anreise und Zeitumstellung lohnen. Grosse Rundreisen durch Kanada oder den Westen der USA entfalten sich ab drei Wochen am schönsten. Das lange Sommerfenster ist die einzige Schulferienzeit, in der solche Reisen ohne Hektik möglich sind.
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