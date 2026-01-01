Warum Juli und August das grosse Fernreise-Fenster sind

Mit rund fünf bis sechs Wochen sind die Sommerferien das mit Abstand längste Schulferienfenster der Schweiz. Das eröffnet Möglichkeiten, die in kürzeren Ferien kaum realistisch sind: mehrere Zeitzonen, lange Flüge, ausgedehnte Rundreisen mit genügend Erholungstagen. Dazu kommt das Klima: Juli und August sind Hochsommer auf der Nordhalbkugel und Trockenzeit in mehreren tropischen Regionen. Einen Gesamtüberblick über die jeweilige Saison geben unsere Seiten zu den Reisezielen im Juli und den Reisezielen im August.

Die besten Ziele im Überblick

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Familienziele für das Sommerfenster zusammen – mit Klima, ungefährer Flugzeit ab Zürich und einer Einschätzung, für wen sich das Ziel besonders eignet.

Ziel Klima im Fenster Flugzeit ca. Ideal für Tansania und Sansibar Trockenzeit, sonnig und mild ca. 9 h Safari plus Badeferien, Kinder ab Schulalter Bali Trockenzeit, warm und sonnig ca. 16 h (mit Umsteigen) Kultur und Strand, entspanntes Inselreisen Kanada (Osten) Sommer, angenehm warm ca. 8 h Roadtrips, Natur, alle Altersstufen USA (Westen) Sommer, trocken und heiss ca. 12 h Nationalparks und Städte, Teenager Skandinavien Sommer, lange helle Tage ca. 2–3 h Erste Ferien mit kleinen Kindern Costa Rica Grüne Saison, oft sonnige Vormittage ca. 12 h Tierbeobachtung und Abenteuer ab Schulalter

Safari in der Trockenzeit: Ostafrika mit Kindern

In Ostafrika herrscht im Juli und August Trockenzeit: Die Vegetation ist niedrig, die Tiere sammeln sich an den Wasserstellen, und in der Serengeti zieht die grosse Tierwanderung durch – ideale Bedingungen für eine erste Safari mit Kindern. Die minimale Zeitverschiebung erspart der Familie zudem den Jetlag. Besonders bewährt ist die Kombination aus einigen Safaritagen und anschliessenden Badeferien am Indischen Ozean; wie das funktioniert, zeigt unsere Seite zu Tansania und Sansibar mit Kindern.

Bali: Trockenzeit statt Monsun

Während in vielen Regionen Südostasiens im Sommer der Monsun regiert, liegt Bali im Juli und August mitten in der Trockenzeit. Reisterrassen, Tempel, kinderfreundliche Strände und kurze Distanzen auf der Insel machen die Reise auch mit jüngeren Kindern entspannt. Die Anreise ist lang, doch das grosse Ferienfenster nimmt den Druck: Wer zwei bis drei Wochen bleibt, reist ruhiger und erlebt mehr. Ideen und Bausteine finden Sie unter Bali mit Kindern.

Sommer im Norden: Kanada, USA und Skandinavien

Juli und August sind die klassischen Monate für Nordamerika: In Kanada locken Nationalparks, Seen und Wildbeobachtung bei angenehm warmem Sommerwetter – ideal für einen Roadtrip, wie ihn unsere Seite Kanada mit Kindern vorstellt. Im Westen der USA stehen die grossen Nationalparks in voller Saison; Inspiration dazu bieten unsere USA-Familienferien. Wer es näher mag: Skandinavien punktet im Sommer mit langen hellen Tagen, milden Temperaturen und kurzen Flugzeiten – perfekt für Familien mit kleinen Kindern.

Empfehlungen nach Alter und Reisedauer

Mit Kleinkindern gilt: kurze Flüge oder geringe Zeitverschiebung. Skandinavien ist hier erste Wahl, aber auch Ostafrika funktioniert dank minimaler Zeitumstellung erstaunlich gut. Ab dem Schulalter kommen Safari, Bali und Costa Rica ins Spiel – Abenteuer mit Faultieren, Vulkanen und Dschungel beschreibt unsere Seite Costa Rica mit Kindern. Teenager begeistern Roadtrips durch Kanada oder den Westen der USA. Bei der Reisedauer gilt als Faustregel: zwei Wochen für ein Ziel mit einem Schwerpunkt, drei und mehr Wochen für grosse Rundreisen. Genau dafür sind die langen Sommerferien da.