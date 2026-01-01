Warum der April ein so dankbares Reisefenster ist

Der April vereint gleich mehrere klimatische Glücksfälle: In der Karibik geht die Trockenzeit zu Ende, das Wetter ist noch sonnig und stabil. Am Arabischen Golf und in Oman ist es warm genug für Badeferien, aber längst nicht so heiss wie im Sommer. In Japan beginnt derweil der Frühling mit milden Temperaturen, und auch die Malediven zeigen sich zum Ausklang der Trockenzeit meist von ihrer freundlichen Seite. Für Familien bedeutet das eine ungewöhnlich breite Auswahl an Zielen, die sich in ein bis zwei Wochen gut bereisen lassen.

Die besten Familienziele im April auf einen Blick

Die folgende Übersicht zeigt, welche Destinationen im Frühlingsfenster klimatisch überzeugen, wie lange der Flug ab Zürich ungefähr dauert und für welche Familien sie sich besonders eignen.

Ziel Klima im Fenster Flugzeit ca. Ideal für Dubai Warm, aber noch nicht heiss, viel Sonne ca. 6 Std. Kurze Anreise, Strand und Action Oman Angenehm warm, badetauglich ca. 7 Std. Familien mit Entdeckergeist Karibik Ende der Trockenzeit, sonnig und stabil ca. 9–10 Std. Klassische Strandferien Malediven Ausklang der Trockenzeit, warm ca. 10 Std. Schnorcheln und Erholung Florida (USA) Frühlingswarm, angenehme Badetemperaturen ca. 10 Std. Freizeitparks und Roadtrips Japan Frühling, mild und frisch ca. 12–13 Std. Kultur mit älteren Kindern

Welche Ziele im April weniger geeignet sind

Nicht jedes Traumziel passt in dieses Fenster: In Südostasien ist der April vielerorts der heisseste Monat des Jahres, und in Ostafrika beginnt die grosse Regenzeit. Das heisst nicht, dass eine Reise dorthin unmöglich wäre – aber Familien mit fixem Ferienfenster fahren besser, wenn sie Ziele wählen, die jetzt klimatisch auf ihrem Höhepunkt sind. Destinationen wie Thailand oder Bali spielen ihre Stärken eher in anderen Ferienfenstern aus.

Empfehlungen nach Alter der Kinder

Mit Kleinkindern zählen kurze Flugzeiten und eine geringe Zeitverschiebung mehr als das exotischste Ziel: Dubai und Oman sind ab Zürich in rund sechs bis sieben Stunden erreichbar und bieten kinderfreundliche Strände. Primarschulkinder sind flexibler – für sie sind die Karibik mit ihren flach abfallenden Stränden oder die Malediven mit Hausriff und Lagune ideale Ziele. Teenager wiederum lassen sich mit Erlebnissen begeistern: Japan im Frühling, eine Rundreise durch Oman oder Florida mit Freizeitparks und Everglades.

Eine Woche oder zwei Wochen?

Dauert das Ferienfenster nur eine Woche, sollten Flugzeit und Zeitverschiebung klein bleiben: Dubai und Oman sind hier die erste Wahl, weil die Anreise kurz ist und der Jetlag kaum ins Gewicht fällt. Für zwei Wochen öffnet sich das ganze Spektrum: Karibik und Malediven belohnen die längere Anreise mit tiefenentspannten Strandtagen, Florida lässt sich als Kombination aus Roadtrip und Badeferien planen, und Japan entfaltet seinen Reiz erst mit genügend Zeit für mehrere Regionen. Als Faustregel gilt: Ab rund zehn Stunden Flugzeit lohnt sich die Reise vor allem dann, wenn mindestens zwölf Nächte zur Verfügung stehen.

Gut zu wissen für Ihre Planung

Der April ist ein beliebtes Reisefenster – wer früh plant, hat die grösste Auswahl bei Flügen und Zimmern, insbesondere rund um die Ostertage. Prüfen Sie zudem frühzeitig die Einreisebestimmungen für Kinder. Weitere Inspiration für dieses Fenster finden Sie in unserer Übersicht der Reiseziele im April, einen Gesamtüberblick über alle familienfreundlichen Destinationen bietet unsere Seite zu den Familienferien. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten stellen Ihre Reise gerne individuell zusammen – abgestimmt auf das Alter der Kinder, die Reisedauer und Ihre Wünsche.