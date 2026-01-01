Frühlingsferien im April: Wohin mit Kindern?
Die besten Familienziele im April
Warum der April ein so dankbares Reisefenster ist
Der April vereint gleich mehrere klimatische Glücksfälle: In der Karibik geht die Trockenzeit zu Ende, das Wetter ist noch sonnig und stabil. Am Arabischen Golf und in Oman ist es warm genug für Badeferien, aber längst nicht so heiss wie im Sommer. In Japan beginnt derweil der Frühling mit milden Temperaturen, und auch die Malediven zeigen sich zum Ausklang der Trockenzeit meist von ihrer freundlichen Seite. Für Familien bedeutet das eine ungewöhnlich breite Auswahl an Zielen, die sich in ein bis zwei Wochen gut bereisen lassen.
Die besten Familienziele im April auf einen Blick
Die folgende Übersicht zeigt, welche Destinationen im Frühlingsfenster klimatisch überzeugen, wie lange der Flug ab Zürich ungefähr dauert und für welche Familien sie sich besonders eignen.
|Ziel
|Klima im Fenster
|Flugzeit ca.
|Ideal für
|Dubai
|Warm, aber noch nicht heiss, viel Sonne
|ca. 6 Std.
|Kurze Anreise, Strand und Action
|Oman
|Angenehm warm, badetauglich
|ca. 7 Std.
|Familien mit Entdeckergeist
|Karibik
|Ende der Trockenzeit, sonnig und stabil
|ca. 9–10 Std.
|Klassische Strandferien
|Malediven
|Ausklang der Trockenzeit, warm
|ca. 10 Std.
|Schnorcheln und Erholung
|Florida (USA)
|Frühlingswarm, angenehme Badetemperaturen
|ca. 10 Std.
|Freizeitparks und Roadtrips
|Japan
|Frühling, mild und frisch
|ca. 12–13 Std.
|Kultur mit älteren Kindern
Welche Ziele im April weniger geeignet sind
Nicht jedes Traumziel passt in dieses Fenster: In Südostasien ist der April vielerorts der heisseste Monat des Jahres, und in Ostafrika beginnt die grosse Regenzeit. Das heisst nicht, dass eine Reise dorthin unmöglich wäre – aber Familien mit fixem Ferienfenster fahren besser, wenn sie Ziele wählen, die jetzt klimatisch auf ihrem Höhepunkt sind. Destinationen wie Thailand oder Bali spielen ihre Stärken eher in anderen Ferienfenstern aus.
Empfehlungen nach Alter der Kinder
Mit Kleinkindern zählen kurze Flugzeiten und eine geringe Zeitverschiebung mehr als das exotischste Ziel: Dubai und Oman sind ab Zürich in rund sechs bis sieben Stunden erreichbar und bieten kinderfreundliche Strände. Primarschulkinder sind flexibler – für sie sind die Karibik mit ihren flach abfallenden Stränden oder die Malediven mit Hausriff und Lagune ideale Ziele. Teenager wiederum lassen sich mit Erlebnissen begeistern: Japan im Frühling, eine Rundreise durch Oman oder Florida mit Freizeitparks und Everglades.
Eine Woche oder zwei Wochen?
Dauert das Ferienfenster nur eine Woche, sollten Flugzeit und Zeitverschiebung klein bleiben: Dubai und Oman sind hier die erste Wahl, weil die Anreise kurz ist und der Jetlag kaum ins Gewicht fällt. Für zwei Wochen öffnet sich das ganze Spektrum: Karibik und Malediven belohnen die längere Anreise mit tiefenentspannten Strandtagen, Florida lässt sich als Kombination aus Roadtrip und Badeferien planen, und Japan entfaltet seinen Reiz erst mit genügend Zeit für mehrere Regionen. Als Faustregel gilt: Ab rund zehn Stunden Flugzeit lohnt sich die Reise vor allem dann, wenn mindestens zwölf Nächte zur Verfügung stehen.
Gut zu wissen für Ihre Planung
Der April ist ein beliebtes Reisefenster – wer früh plant, hat die grösste Auswahl bei Flügen und Zimmern, insbesondere rund um die Ostertage. Prüfen Sie zudem frühzeitig die Einreisebestimmungen für Kinder. Weitere Inspiration für dieses Fenster finden Sie in unserer Übersicht der Reiseziele im April, einen Gesamtüberblick über alle familienfreundlichen Destinationen bietet unsere Seite zu den Familienferien. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten stellen Ihre Reise gerne individuell zusammen – abgestimmt auf das Alter der Kinder, die Reisedauer und Ihre Wünsche.
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Mit Kleinkindern empfehlen sich Ziele mit kurzer Flugzeit und geringer Zeitverschiebung. Dubai und Oman sind ab Zürich in rund sechs bis sieben Stunden erreichbar und im April warm, aber nicht heiss. Auch die Karibik ist gut machbar, wenn Sie einen Nachtflug und ruhige erste Tage einplanen.
Ja, wenn die Flugzeit bei etwa sechs bis sieben Stunden liegt und der Jetlag klein bleibt. Dubai und Oman erfüllen beide Bedingungen und bieten volle Badetage ab dem ersten Tag. Für Karibik, Malediven oder Japan empfehlen wir dagegen zwei Wochen.
Ja, der April gehört in der Karibik zum Ende der Trockenzeit und ist meist sonnig und stabil. Die regenreichere Zeit beginnt erst später im Jahr. Damit ist der April einer der verlässlichsten Monate für Strandferien mit Kindern in dieser Region.
Japan zeigt sich im Frühling mild und farbenfroh und ist ein faszinierendes Ziel für Familien mit älteren Kindern und Teenagern. Wegen der langen Flugzeit und der Zeitverschiebung empfehlen wir mindestens zwei Wochen. Städte, Natur und Kultur lassen sich dann zu einer abwechslungsreichen Route verbinden.
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