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Familienferien am Strand

Frühlingsferien im April: Wohin mit Kindern?

Die besten Familienziele im April

Die Frühlingsferien im April gehören zu den dankbarsten Reisefenstern des Jahres: In der Karibik geht die Trockenzeit zu Ende, am Arabischen Golf ist es warm, aber noch nicht heiss, und in Japan beginnt der Frühling. Wer ein bis zwei Wochen Zeit hat, findet jetzt eine grosse Auswahl an Zielen mit verlässlichem Wetter.

Gleichzeitig hat das April-Fenster seine Eigenheiten: Manche Traumziele sind bereits zu heiss oder starten in die Regenzeit, andere zeigen sich genau jetzt von ihrer besten Seite. Entscheidend für die Wahl sind Reisedauer, Flugzeit und das Alter der Kinder.

Hier finden Sie eine Übersicht der besten Familienziele für die Frühlingsferien – mit Klima-Tabelle, Empfehlungen nach Alter der Kinder und Hinweisen, welche Destination sich für eine Woche und welche für zwei Wochen lohnt.

Warum der April ein so dankbares Reisefenster ist

Der April vereint gleich mehrere klimatische Glücksfälle: In der Karibik geht die Trockenzeit zu Ende, das Wetter ist noch sonnig und stabil. Am Arabischen Golf und in Oman ist es warm genug für Badeferien, aber längst nicht so heiss wie im Sommer. In Japan beginnt derweil der Frühling mit milden Temperaturen, und auch die Malediven zeigen sich zum Ausklang der Trockenzeit meist von ihrer freundlichen Seite. Für Familien bedeutet das eine ungewöhnlich breite Auswahl an Zielen, die sich in ein bis zwei Wochen gut bereisen lassen.

Die besten Familienziele im April auf einen Blick

Die folgende Übersicht zeigt, welche Destinationen im Frühlingsfenster klimatisch überzeugen, wie lange der Flug ab Zürich ungefähr dauert und für welche Familien sie sich besonders eignen.

ZielKlima im FensterFlugzeit ca.Ideal für
DubaiWarm, aber noch nicht heiss, viel Sonneca. 6 Std.Kurze Anreise, Strand und Action
OmanAngenehm warm, badetauglichca. 7 Std.Familien mit Entdeckergeist
KaribikEnde der Trockenzeit, sonnig und stabilca. 9–10 Std.Klassische Strandferien
MaledivenAusklang der Trockenzeit, warmca. 10 Std.Schnorcheln und Erholung
Florida (USA)Frühlingswarm, angenehme Badetemperaturenca. 10 Std.Freizeitparks und Roadtrips
JapanFrühling, mild und frischca. 12–13 Std.Kultur mit älteren Kindern

Welche Ziele im April weniger geeignet sind

Nicht jedes Traumziel passt in dieses Fenster: In Südostasien ist der April vielerorts der heisseste Monat des Jahres, und in Ostafrika beginnt die grosse Regenzeit. Das heisst nicht, dass eine Reise dorthin unmöglich wäre – aber Familien mit fixem Ferienfenster fahren besser, wenn sie Ziele wählen, die jetzt klimatisch auf ihrem Höhepunkt sind. Destinationen wie Thailand oder Bali spielen ihre Stärken eher in anderen Ferienfenstern aus.

Empfehlungen nach Alter der Kinder

Mit Kleinkindern zählen kurze Flugzeiten und eine geringe Zeitverschiebung mehr als das exotischste Ziel: Dubai und Oman sind ab Zürich in rund sechs bis sieben Stunden erreichbar und bieten kinderfreundliche Strände. Primarschulkinder sind flexibler – für sie sind die Karibik mit ihren flach abfallenden Stränden oder die Malediven mit Hausriff und Lagune ideale Ziele. Teenager wiederum lassen sich mit Erlebnissen begeistern: Japan im Frühling, eine Rundreise durch Oman oder Florida mit Freizeitparks und Everglades.

Eine Woche oder zwei Wochen?

Dauert das Ferienfenster nur eine Woche, sollten Flugzeit und Zeitverschiebung klein bleiben: Dubai und Oman sind hier die erste Wahl, weil die Anreise kurz ist und der Jetlag kaum ins Gewicht fällt. Für zwei Wochen öffnet sich das ganze Spektrum: Karibik und Malediven belohnen die längere Anreise mit tiefenentspannten Strandtagen, Florida lässt sich als Kombination aus Roadtrip und Badeferien planen, und Japan entfaltet seinen Reiz erst mit genügend Zeit für mehrere Regionen. Als Faustregel gilt: Ab rund zehn Stunden Flugzeit lohnt sich die Reise vor allem dann, wenn mindestens zwölf Nächte zur Verfügung stehen.

Gut zu wissen für Ihre Planung

Der April ist ein beliebtes Reisefenster – wer früh plant, hat die grösste Auswahl bei Flügen und Zimmern, insbesondere rund um die Ostertage. Prüfen Sie zudem frühzeitig die Einreisebestimmungen für Kinder. Weitere Inspiration für dieses Fenster finden Sie in unserer Übersicht der Reiseziele im April, einen Gesamtüberblick über alle familienfreundlichen Destinationen bietet unsere Seite zu den Familienferien. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten stellen Ihre Reise gerne individuell zusammen – abgestimmt auf das Alter der Kinder, die Reisedauer und Ihre Wünsche.

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Mit Kleinkindern empfehlen sich Ziele mit kurzer Flugzeit und geringer Zeitverschiebung. Dubai und Oman sind ab Zürich in rund sechs bis sieben Stunden erreichbar und im April warm, aber nicht heiss. Auch die Karibik ist gut machbar, wenn Sie einen Nachtflug und ruhige erste Tage einplanen.

Ja, wenn die Flugzeit bei etwa sechs bis sieben Stunden liegt und der Jetlag klein bleibt. Dubai und Oman erfüllen beide Bedingungen und bieten volle Badetage ab dem ersten Tag. Für Karibik, Malediven oder Japan empfehlen wir dagegen zwei Wochen.

Ja, der April gehört in der Karibik zum Ende der Trockenzeit und ist meist sonnig und stabil. Die regenreichere Zeit beginnt erst später im Jahr. Damit ist der April einer der verlässlichsten Monate für Strandferien mit Kindern in dieser Region.

Japan zeigt sich im Frühling mild und farbenfroh und ist ein faszinierendes Ziel für Familien mit älteren Kindern und Teenagern. Wegen der langen Flugzeit und der Zeitverschiebung empfehlen wir mindestens zwei Wochen. Städte, Natur und Kultur lassen sich dann zu einer abwechslungsreichen Route verbinden.

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