Sonne oder Schnee: zwei Richtungen für den Februar

Im Februar stehen Familien zwei gleichermassen reizvolle Richtungen offen. Die Winterflucht führt in Regionen mit stabiler Trockenzeit: an den Indischen Ozean, nach Südostasien und in die Karibik, wo warmes Meer und verlässlich sonniges Wetter warten. Das Kontrastprogramm heisst Lappland: garantierter Schnee, Husky- und Rentierschlitten und Nächte, in denen mit etwas Glück Polarlichter tanzen. Beide Varianten funktionieren mit Kindern hervorragend – entscheidend sind Flugzeit, Zeitverschiebung und die Länge des Ferienfensters, das je nach Kanton eine oder zwei Wochen umfasst.

Weitere klimatisch passende Ziele zeigt unsere Übersicht der Reiseziele im Februar, Inspiration rund ums Jahr bündelt unsere Seite Familienferien.

Die wichtigsten Ziele im Überblick

Die Tabelle fasst zusammen, wie das Klima im Februar aussieht, wie lange Sie ab Zürich ungefähr unterwegs sind und für welche Familien sich das Ziel besonders eignet.

Ziel Klima im Fenster Flugzeit ca. Ideal für Lappland Winter, viel Schnee, klirrend kalt 4–5 h Schneeabenteuer ohne Jetlag, alle Altersgruppen Dubai warm und trocken, badetauglich 6–7 h kurze Anreise, Kleinkinder, eine Ferienwoche Oman warm und trocken ca. 7 h ruhige Strände, Natur, Familien mit kleinen Kindern Karibik Trockenzeit, warm und sonnig 9–10 h Strandferien, Schulkinder, zwei Wochen Malediven Trockenzeit, sonnig 9–10 h Bade- und Schnorchelferien mit kurzen Wegen Thailand Trockenzeit, warm 11–12 h Strand plus Kultur, Schulkinder und Teenager

Kurz fliegen, viel erleben: Dubai, Oman und Lappland

Mit Kleinkindern oder bei nur einer Ferienwoche zählt jede Reisestunde. Dubai ist ab Zürich in gut sechs Stunden erreicht, die Zeitverschiebung ist gering – morgens Strand und Pool, dazwischen Wüste und staunenswerte Architektur: beste Bedingungen für Ferien mit Kindern in Dubai. Ruhiger und naturnäher zeigt sich der Oman für Familien mit sanften Stränden und Wadis. Und Lappland liegt ohne Zeitverschiebung nur wenige Flugstunden entfernt: Winterferien in Lappland mit Kindern bedeuten Schneespass ohne Jetlag – ein Abenteuer, das schon Kindergartenkinder begeistert.

Langstrecke für Sonnenhungrige: Karibik, Malediven und Thailand

Stehen zwei Wochen zur Verfügung, lohnt sich die Langstrecke. Die Karibik mit Kindern punktet in der Trockenzeit mit flach abfallenden Sandstränden – und mit dem Vorteil, dass der Flug Richtung Westen für Kinder meist angenehmer ist. Die Malediven für Familien sind mit ruhigen Lagunen und kurzen Wegen auf der Insel fast massgeschneidert für Ferien mit Kindern; Schnorcheln lernen direkt vor der Unterkunft inklusive. Thailand mit der Familie schliesslich verbindet Badeferien mit Garküchen, Tempeln und grosser Herzlichkeit gegenüber Kindern – die Trockenzeit macht den Februar dort zur idealen Reisezeit.

Jetlag und Reisedauer: so gelingt die Fernreise

Als Faustregel gilt: Flüge Richtung Westen, etwa in die Karibik, stecken Kinder leichter weg, weil der Tag verlängert statt verkürzt wird. Richtung Osten, etwa nach Thailand, helfen Nachtflüge, auf denen die Kinder schlafen, sowie zwei bis drei ruhige Eingewöhnungstage zu Beginn. Übernehmen Sie vor Ort sofort den lokalen Rhythmus und verbringen Sie viel Zeit im Tageslicht, dann pendelt sich der Schlaf meist innert weniger Tage ein.

Für eine einzelne Ferienwoche empfehlen wir Ziele mit höchstens rund sieben Stunden Flugzeit und geringer Zeitverschiebung, ab zwei Wochen zahlt sich die Langstrecke aus. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten beraten Sie gerne persönlich, welches Ziel am besten zu Ihrer Familie passt.