Obwohl Touristen in der Regel in der Überzahl sind, fühlt sich Margaret River immer noch wie ein Dorf auf dem Land an. Der Südwesten von Westaustralien ist eine Hochburg für Spitzenweine, die keinen Vergleich mit so namhaften Regionen wie Coonawarra oder dem Hunter Valley zu scheuen brauchen. Dutzende Weingüter profitieren von den günstigen klimatischen Bedingungen, die massgeblich vom Meer beeinflusst sind. Fahren Sie mit Ihrem Mietwagen entlang der wundervollen Küstenstrasse von Busselton in Richtung Süden nach Augusta. Am südwestlichsten Zipfel des Kontinents steht ein Leuchtturm, von dem aus man den Südlichen und den Indischen Ozean ineinander übergehen sieht – ein beeindruckendes Naturphänomen. Margaret River ist nicht nur bei Weinliebhabern ein heissgehandelter Tipp, Surf-Enthusiasten aus aller Welt kommen hierher, um sich in den turmhohen Wellen bei Prevelly und Gracetown zu messen. Wir beraten Sie gerne dazu.