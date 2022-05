Das siebzig Kilometer nördlich von Adelaide gelegene Barossa Valley ist die Weinregion Nummer eins des australischen Bundesstaates Südaustralien. 1847 legte ein bayerischer Einwanderer erste Weinberge in der Talebene an und legte damit den Grundstein für die heutige äusserst erfolgreiche Weinindustrie der Region. Heute gibt es im Barossa Valley mehr als fünfzig Weingüter und unter ihnen sind weltweit bekannte Produzenten wie Penfolds, Yalumba, St. Hallett oder Peter Lehmann, die zu den Besten Australiens gehören. Aber nicht nur Wein lässt das Geniesser-Herz hier höherschlagen: die vielseitige Landschaft lädt richtiggehend zum Verweilen ein. Neben dem Besuch von Weinkellereien laden verschiedene Top-Restaurants in schmucken Dörfer zum Schlemmen und Schwelgen ein. Wer es als Kontrast sportlich mag, mietet sich ein Fahrrad oder schlägt auf einem der erstklassigen Golfplätze im Barossa Valley ab. Praktische Hotels, luxuriöse Resorts und schnuckelige Bed and Breakfast Unterkünfte bieten sich für einen mehrtägigen Aufenthalt in dieser wundervollen Ecke Australiens an. Wir beraten Sie gerne.