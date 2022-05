Einst war Port Douglas ein kleiner Fischerort und entging der Aufmerksamkeit von Reisenden. Heute ist die 70 Kilometer nördlich von Cairns gelegene Kleinstadt ein äusserst beliebtes Ferienziel. Im Zentrum finden Gäste eine breite Palette an Restaurants, Cafés und Shops. Eine grosse Auswahl stillvoller Resort-Hotels, die teilweise unmittelbar an den grandiosen Four Mile Beach angrenzen, Familienhotels und Apartments gestalten den Aufenthalt besonders angenehm. Wer am weltgrössten Riff Schnorcheln oder Tauchen möchte, ist mit einem Aufenthalt in Port Douglas sehr gut bedient: vom Yachthafen in Port Douglas laufen täglich Ausflugsboote zum äusseren Great Barrier Reef aus. Und für Golf-Enthusiasten stehen diverse 18-Loch-Plätze zur Auswahl. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.