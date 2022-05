Hobart Hotels

Die Besiedelung Australiens durch die Europäer begann in Sydney. Trotz Insellage entschieden sich die Engländer, ihren nächsten Standpunkt in Tasmanien aufzubauen. Dadurch ist Hobart zur zweitältesten Hauptstadt des Kontinents geworden. Die sympathische Hafenstadt eignet sich als Ausgangspunkt für Entdeckungsreisen in ganz Tasmanien, wartet aber selbst mit Sehenswürdigkeiten wie dem grandiosen MONA-Museum oder der kopfsteingepflasterten Altstadt um den Salamanca Market auf. Und dann wären da auch noch die Waterfront und der alles überragende Mount Wellington. Die wundervolle Hafengegend ist von zahllosen Restaurants, gemütlichen Cafés und Bars geprägt. An einem sonnigen Nachmittag gibt es kaum einen angenehmeren Ort in Hobart… Mount Wellington ist ein 1'271 Meter hoher Granitberg, von dessen Gipfel sich an klaren Tagen unglaublich schöne Ausblicke eröffnen. Wir teilen gerne unsere Tasmanien Tipps mit Ihnen.