Das Resort bietet klimatisierte Hotelzimmer in verschiedenen Kategorien, darunter Standardzimmer und geräumigere Familienzimmer, sowie komfortable Glamping-Safarizelte mit eigenem Badezimmer und wunderbarer Aussicht von der privaten Terrasse. Die Zimmer verfügen über ein eigenes Bad, Fernseher, Minikühlschrank sowie Kaffee- und Teekocher, einige Kategorien bieten zusätzlich eine Küchenzeile und einen Balkon.