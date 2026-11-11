Discovery Resort Wilpena Pound
Wilpena Pound
Beschreibung
Lage
Das Resort liegt mitten im Ikara-Flinders-Ranges-Nationalpark, rund 430 Kilometer nördlich von Adelaide, eingebettet in die beeindruckende Outback-Landschaft. Die Unterkunft ist ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen, Tierbeobachtungen, Rundflüge und Ausflüge zu den spektakulären Schluchten und Felsformationen der Flinders Ranges.
Angebot
Das Resort verfügt über ein Restaurant mit Bar, einen Aussenpool, einen kleinen Laden, ein Besucherzentrum sowie einen Tourenschalter für geführte Ausflüge. Zusätzlich gibt es Grillplätze, eine Gemeinschaftsküche, Waschmöglichkeiten und saisonale Lagerfeuerstellen sowie Angebote für kulturelle Touren mit Angehörigen der indigenen Adnyamathanha-Gemeinschaft.
Zimmer
Das Resort bietet klimatisierte Hotelzimmer in verschiedenen Kategorien, darunter Standardzimmer und geräumigere Familienzimmer, sowie komfortable Glamping-Safarizelte mit eigenem Badezimmer und wunderbarer Aussicht von der privaten Terrasse. Die Zimmer verfügen über ein eigenes Bad, Fernseher, Minikühlschrank sowie Kaffee- und Teekocher, einige Kategorien bieten zusätzlich eine Küchenzeile und einen Balkon.
ab CHF 72.– / pro Person
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