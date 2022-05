Vietnam Ferien

Ferien am Südchinesischen Meer

Weitere empfehlenswerte Reiseziele in Vietnam sind die Millionenstadt Da Nang mit ihrem grossen Hafen und die romantische Stadt der Seidenspinner Hoi An. Die Kaiserstadt Hue wartet mit den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten des Landes auf Sie. Auch in der Hauptstadt des ehemaligen Südvietnams Saigon, heute Ho-Chi-Minh-Stadt, ist der vietnamesische Lebenshunger allerorts zu spüren. Die artenreiche Natur der Subtropen erleben Sie bei Wanderungen in einem der zahlreichen Nationalparks im bewaldeten Bergland. Traumhafte Sandstrände laden zum Geniessen und Entspannen vom Trubel in den Grossstädten oder zum Outdoor-Erlebnis beim Surfen ein. Egal, ob Sie eine Vietnam Rundreise mit Freunden planen oder Vietnam Hochzeitsreisen mit Ihrem Partner – unsere erfahrenen Spezialisten helfen Ihnen bei der Zusammenstellung Ihrer individuellen Reise in und durch Vietnam inklusive Hotels!