Saigon Reisen

Die grösste Stadt Vietnams wurde benannt nach dem Revolutionär und Politiker Ho Chi Minh. Geläufig ist jedoch der ältere Name Saigon. Die quirlige Grossstadt beherbergt historische sowie moderne Pagoden und Kirchen. Als beliebte Einkaufsmeile lockt Dong Khoi mit schicken internationalen Geschäften und auf dem traditionellen Ben-Thanh-Markt findet man fast alles. Reizvolle Gegensätze bilden Rathaus und Stadttheater als fotogene Kolonialarchitektur sowie der Wiedervereinigungspalast von 1966, der von einem schönen Park umgeben ist. Dort wurde das Ende des Vietnamkrieges besiegelt. Wandbilder vom Leben in Vietnam sind eine vielbesuchte Touristenattraktion. Das Kriegsrelikte-Museum vermittelt Informationen zur Geschichte des Ersten Indochinakriegs und des Vietnamkriegs. In Chinatown, im Stadtteil Cholon, befindet sich die berühmte Jadekaiser-Pagode.