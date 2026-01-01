Kambodscha Rundreisen vom Spezialisten
Ankor Wat, Traumstrände und vieles mehr
Canvas & Orchids Retreat Package
ab CHF 580.– / pro Person
ab/bis Phnom Penh
Highlights: Im Tatai Fluss schwimmen, Am wunderschönen Wasserfall picknicken, Flora & Fauna auf einer Wanderung...
3 Tage / 2 Nächte
Das Weltwunder Angkor aktiv erleben
ab CHF 980.– / pro Person
ab/bis Siem Reap
Highlights: Angkor Wat im Tuk Tuk besichtigen, Velotour zu weiteren Tempeln, Wanderung auf heiligem Berg,...
4 Tage / 3 Nächte
Höhepunkte Kambodschas
ab CHF 2170.– / pro Person
ab Siem Reap bis Sihanoukville oder Ko Chang (Thailand)
Highlights: Eindrucksvolle Tempelstadt Angkor Thom, Geheimnisvoller Ta Prohm Tempel, Angkor Wat: Grösster Tempel der...
7 Tage / 6 Nächte
Im Wilden Westen Kambodschas
ab CHF 2240.– / pro Person
ab Siem Reap bis Phnom Penh
Highlights: Schwimmende Dörfer am Tonle Sap, Kolonialflair Battambangs, Im Bambuszug durch Reisfelder, Besuch der...
7 Tage / 6 Nächte
Mystisches Angkor
ab CHF 590.– / pro Person
ab/bis Siem Reap
Highlights: Weltbekannter Tempel Angkor Wat, Wurzelverflochtener Ta Phrom, Besuch einer Seidenfabrik, Ikonische...
3 Tage / 2 Nächte
Pfeffriges Kampot
ab CHF 1040.– / pro Person
ab Phnom Penh bis Sihanoukville
Highlights: Gemächliche Zugfahrt nach Kampot, Krabbenmarkt von Kep, Kolonialer Charme von Kampot, Berühmten Kampot...
4 Tage / 3 Nächte
Shinta Mani Wild - Luxus Adventure Package
Preis auf Anfrage
ab/bis Phnom Penh oder Sihanoukville
Highlights: Ankunft per Zipline in der Landing Zone Bar, Massgeschneidertes Programm, Luxuriöse Zelte mit viel...
4 Tage / 3 Nächte
Überland von Phnom Penh nach Angkor
ab CHF 550.– / pro Person
ab Phnom Penh bis Siem Reap
Highlights: Besuchen Sie den Spinnen Markt in Skun, Bestaunen Sie eine Tempelanlage aus dem 11. Jahrhundert,...
2 Tage / 1 Nächte
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