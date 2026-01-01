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Mekong, Kambodscha

Kambodscha Rundreisen vom Spezialisten

Ankor Wat, Traumstrände und vieles mehr

Eine Kambodscha-Reise eignet sich hervorragend, um das vielfältige und aufregende Land zu erkunden. Mit unseren Angeboten geniessen Sie die Schönheit der Landschaft und natürlich auch alle wichtigen kulturellen Highlights! Auf einer Rundreise lernen Sie nicht nur das Land kennen, auch mit den Einheimischen werden Sie häufig in Kontakt treten. Die Menschen in Kambodscha sind freundlich und hilfsbereit.

Mit einem erfahrenen Guide an Ihrer Seite unternehmen Sie nicht nur eine Fahrt auf dem Mekong: Phnom Penh und viele andere Aktivitäten und Ausflugsziele stehen auf dem umfangreichen Programm. Selbstverständlich kommt Ruhe und Entspannung ebenfalls nicht zu kurz. Fragen Sie unsere Spezialisten nach aktuellen Angeboten.

Icon map3 Tage
Canvas & Orchids Retreat Package
ab CHF 580.– / pro Person
ab/bis Phnom Penh
Highlights: Im Tatai Fluss schwimmen, Am wunderschönen Wasserfall picknicken, Flora & Fauna auf einer Wanderung...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map4 Tage
Das Weltwunder Angkor aktiv erleben
ab CHF 980.– / pro Person
ab/bis Siem Reap
Highlights: Angkor Wat im Tuk Tuk besichtigen, Velotour zu weiteren Tempeln, Wanderung auf heiligem Berg,...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map7 Tage
Höhepunkte Kambodschas
ab CHF 2170.– / pro Person
ab Siem Reap bis Sihanoukville oder Ko Chang (Thailand)
Highlights: Eindrucksvolle Tempelstadt Angkor Thom, Geheimnisvoller Ta Prohm Tempel, Angkor Wat: Grösster Tempel der...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map7 Tage
Im Wilden Westen Kambodschas
ab CHF 2240.– / pro Person
ab Siem Reap bis Phnom Penh
Highlights: Schwimmende Dörfer am Tonle Sap, Kolonialflair Battambangs, Im Bambuszug durch Reisfelder, Besuch der...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map3 Tage
Mystisches Angkor
ab CHF 590.– / pro Person
ab/bis Siem Reap
Highlights: Weltbekannter Tempel Angkor Wat, Wurzelverflochtener Ta Phrom, Besuch einer Seidenfabrik, Ikonische...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map4 Tage
Pfeffriges Kampot
ab CHF 1040.– / pro Person
ab Phnom Penh bis Sihanoukville
Highlights: Gemächliche Zugfahrt nach Kampot, Krabbenmarkt von Kep, Kolonialer Charme von Kampot, Berühmten Kampot...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map4 Tage
Shinta Mani Wild - Luxus Adventure Package
Preis auf Anfrage
ab/bis Phnom Penh oder Sihanoukville
Highlights: Ankunft per Zipline in der Landing Zone Bar, Massgeschneidertes Programm, Luxuriöse Zelte mit viel...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map2 Tage
Überland von Phnom Penh nach Angkor
ab CHF 550.– / pro Person
ab Phnom Penh bis Siem Reap
Highlights: Besuchen Sie den Spinnen Markt in Skun, Bestaunen Sie eine Tempelanlage aus dem 11. Jahrhundert,...
Icon calendar2 Tage / 1 Nächte

Angkor Wat Tempel

Tauchen Sie ein in eine ganz spezielle Welt

Reiseinformationen

Die wichtigsten Infos über Kambodscha finden Sie hier im Überblick

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