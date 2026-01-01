Beschreibung

Einleitung Das PADI Tauchcenter steht so­­wohl Erfahrenen als auch Anfängern offen. Im September 2024 wurde zudem ein grosses und speziell eingerichtetes Tech Dive Centre eröffnet. Die Tauch­gebiete dieser Region, insbesondere die Insel Apo, sind erstklassig und werden auf Tagestouren mit dem Tauch­schiff «Victoria» besucht. Die Insel Apo eignet sich auch hervorragend zum Schnor­cheln, ebenso das geschützte Haus­riff. Drei Swim­mingpools, Kin­der­pool, Kinderclub, «Sanctuary Spa», «The Warrior Gym», Moun­tain­bike-Verleih, Yoga, Boutique. Zudem werden verschiedene Aus­flugs­­möglichkeiten wie Wan­dern, Besuch eines lokalen Ma­rk­­­­­tes, Exkursionen zu Was­ser­­fällen, Delfin- und Wal­­­beobachtungen an­geboten.

Lage Abgelegen im Südosten von Negros Oriental, am weitläufigen Sandstrand mit Bäumen, Liegen und Hän­ge­mat­ten. In direkter Umgebung befinden sich keine Dörfer, Res­tau­­rants und Unterhaltungs­möglich­keiten. Rund 30 Minuten Fahrzeit in die Stadt Dumaguete und zum Flughafen. Der Flughafen Cebu-Mactan ist mit Auto und Fähre in ca. 7 Stunden erreichbar.

Hinweis: Am Strand gibt es saisonal grössere Steine. Bade­schuhe sind deshalb empfohlen.

Angebot Das Restaurant «Breeze» mit seiner offenen Küche verwöhnt mit asiatischen, westlichen und Seafood-Spezialitäten sowie mit ausgeklügelten Bar­be­cu­es. Lokales Fine Dining erwartet Sie im «Ocean» Restaurant. Weinkeller mit über 80 erlesenen Weinen aus aller Welt. Pool Bar und Beach Bar mit feinen Cocktails.