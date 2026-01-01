Manami Resort
Negros
Beschreibung
Einleitung
Das Manami Resort legt den Fokus klar auf Ruhe und Erholung. Gäste können am Strand entspannen, den Infinity-Pool nutzen oder sich im «Linong Spa» mit wohltuenden Behandlungen verwöhnen lassen. Für aktive Gäste bietet das hauseigene «Balas Dive & Experience Center» ein vielseitiges Angebot an Erlebnissen zu Wasser und an Land. Ob beim Tauchen und Schnorcheln, auf Bootsausflügen entlang der Küste sowie Kajakfahren durch Mangroven, Stand-up-Paddling oder Höhlenerkundungen, sowohl Einsteiger als auch erfahrene Entdecker kommen hier voll auf ihre Kosten.
Lage
Das Resort befindet sich abgeschieden und an ruhiger Lage bei Sipalay im Südwesten von Negros Occidental. Der Flughafen Bacolod sowie der Flughafen von Dumaguete sind in 4 Fahrstunden erreichbar.
Angebot
Im «Lingaw» werden Sie mit internationalen und lokalen Gerichten und Blick auf das Meer verwöhnt, wobei grosser Wert auf frische Zutaten und eine kreative Präsentation gelegt wird. Die «Hunas Sunset Deck & Bar» ist der ideale Ort für einen Sundowner.
Zimmer
Die insgesamt 18 grosszügig gestalteten Villen und Suiten garantieren ein hohes Mass an Privatsphäre und Komfort. Alle Unterkünfte sind modern eingerichtet, verfügen über viel Platz, natürliche Materialien und sind ausgestattet mit Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetanschluss, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn sowie grossem Balkon.
Jede Suite bietet Privatsphäre, während die Suiten zusammen einen idealen Bereich für grössere Gruppen schaffen.
Die insgesamt 18 grosszügig gestalteten Villen und Suiten garantieren ein hohes Mass an Privatsphäre und Komfort. Alle Unterkünfte sind modern eingerichtet, verfügen über viel Platz, natürliche Materialien und sind ausgestattet mit Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetanschluss, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn sowie grossem Balkon.
Oceanview Suite (8): 50 m² grosse Suiten liegen leicht erhöht. Der grosszügige Balkon bietet einen herrlichen Blick auf des Meer.
Poolside Suite (4): ebenfalls 50 m² gross, jedoch im Herzen des Resorts gelegen, mit direktem Zugang zu einem exklusiven Pool.
Jede Suite bietet Privatsphäre, während die Suiten zusammen einen idealen Bereich für grössere Gruppen schaffen.
Deluxe Villa (3): 57 m² grosse, freistehende Villen mit herrlichem Meerblick.
2-Bedroom Villa (1): 173 m² grosse, exklusive Villa mit grosszügigem Innen- und Aussenbereich. Hohe Decken mit lokalen Handwerksdetails, grosse Fensterfronten und ein eigener Infinity-Pool schaffen ein luxuriöses Ambiente.
2-Bedroom Oceanview Villa (2): diese 230 m² grossen Villen bieten einen atemberaubenden Meerblick durch bodentiefe Fenster. Handwerkliche Details, ein offener Wohnbereich und ein privater Infinity-Pool machen sie zum perfekten Rückzugsort für entspannte Tage.
ab CHF 148.– / pro Person
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