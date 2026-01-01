Die insgesamt 18 grosszügig gestalteten Villen und Suiten garantieren ein hohes Mass an Privatsphäre und Komfort. Alle Unterkünfte sind modern eingerichtet, verfügen über viel Platz, natürliche Materialien und sind ausgestattet mit Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetanschluss, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn sowie grossem Balkon.

Oceanview Suite (8): 50 m² grosse Suiten liegen leicht erhöht. Der grosszügige Balkon bietet einen herrlichen Blick auf des Meer.

Poolside Suite (4): ebenfalls 50 m² gross, jedoch im Herzen des Resorts gelegen, mit direktem Zugang zu einem exklusiven Pool.

Jede Suite bietet Privatsphäre, während die Suiten zusammen einen idealen Bereich für grössere Gruppen schaffen.

Deluxe Villa (3): 57 m² grosse, freistehende Villen mit herrlichem Meerblick.

2-Bedroom Villa (1): 173 m² grosse, exklusive Villa mit grosszügigem Innen- und Aussenbereich. Hohe Decken mit lokalen Handwerksdetails, grosse Fensterfronten und ein eigener Infinity-Pool schaffen ein luxuriöses Ambiente.

2-Bedroom Oceanview Villa (2): diese 230 m² grossen Villen bieten einen atemberaubenden Meerblick durch bodentiefe Fenster. Handwerkliche Details, ein offener Wohnbereich und ein privater Infinity-Pool machen sie zum perfekten Rückzugsort für entspannte Tage.