Beschreibung

Einleitung Entspannen Sie am 700 m langen, puderfeinen Sandstrand, in einem der beiden Swimmingpools oder im Spa. Zu den Frei­zeit­­an­ge­boten gehören ein Fitnessraum, Yoga, Tisch­ten­nis, Billard, Kajaks, schnorcheln sowie ein Tauch­center. Der beschilderte Insel­pfad lädt zu Er­kun­dungen zu Fuss ein. In der üppigen Vegetation fühlen sich auch viele Tiere wohl, insbesondere zahlreiche Vogelarten, Flughunde und Warane. Ausflüge zu anderen Inseln werden vom Resort organisiert.

Lage Auf der Insel Dimakya, ca. eine Stun­de im Hotel­bus und Boot vom Flugplatz Coron (Busuanga). Es gibt tägliche Flüge zwischen Clark und Coron sowie mehr­mals wöchentlich von/nach El Nido und Caticlan (Boracay).

Angebot Im «Firefish» werden lokale und internationale Spezialitäten angeboten. Das «Sinag» zelebriert die authentische philippinische Küche. Die «Dugong Bar» ist der perfekte Ort, um den spektakulären Sonnenuntergang der Insel bei einem erfrischenden Cocktail zu geniessen.