Knecht Reisegruppe Gütesiegel
asien Reisen Gütesiegel
asienreisen

Discovery Coron

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Palawan

Eine Trauminsel sowohl für Badeferien als auch zum Tauchen. Ein Stück Paradies, wo sich Sonnenanbeter und Naturliebhaber wohlfühlen und bestens vom Alltag erholen können.

Beschreibung

Einleitung
Entspannen Sie am 700 m langen, puderfeinen Sandstrand, in einem der beiden Swimmingpools oder im Spa. Zu den Frei­zeit­­an­ge­boten gehören ein Fitnessraum, Yoga, Tisch­ten­nis, Billard, Kajaks, schnorcheln sowie ein Tauch­center. Der beschilderte Insel­pfad lädt zu Er­kun­dungen zu Fuss ein. In der üppigen Vegetation fühlen sich auch viele Tiere wohl, insbesondere zahlreiche Vogelarten, Flughunde und Warane. Ausflüge zu anderen Inseln werden vom Resort organisiert.
Lage
Auf der Insel Dimakya, ca. eine Stun­de im Hotel­bus und Boot vom Flugplatz Coron (Busuanga). Es gibt tägliche Flüge zwischen Clark und Coron sowie mehr­mals wöchentlich von/nach El Nido und Caticlan (Boracay).
Angebot
Im «Firefish» werden lokale und internationale Spezialitäten angeboten. Das «Sinag» zelebriert die authentische philippinische Küche. Die «Dugong Bar» ist der perfekte Ort, um den spektakulären Sonnenuntergang der Insel bei einem erfrischenden Cocktail zu geniessen.
Zimmer
Die 74 Zimmer ver­tei­len sich auf einstöckige Bunga­lows, ein zweistöckiges Reihenhaus sowie ein mehrstöckiges Gebäude und verfügen über Balkon oder Ter­rasse, Bad mit Dusche, Klima­anlage, Fern­seher, Telefon, Kühl­schrank, Minibar und Safe.
Garden Suite (20): 27 m² gross, in einem zweistöckigen Reihenhaus untergebracht. Von Ihrem Balkon oder der Terrasse blicken Sie ins Grüne und zur Insellagune.
Oceanview Suite (12): 40 m² grosse Zimmer, etwas zurückversetzt an der Ostküste, in mehrstöckigen Gebäuden untergebracht mit Meersicht.
Sunset Villa Standard (7): 20 m² grosse, einzel­stehende Bungalows direkt am Strand.
Sunset Villa Deluxe (12): 34 m² gross mit Platz für bis zu vier Personen.
ab CHF 115.– / pro Person

Loading map...

Ähnliche Reisen