Discovery Coron
Palawan
Beschreibung
Einleitung
Entspannen Sie am 700 m langen, puderfeinen Sandstrand, in einem der beiden Swimmingpools oder im Spa. Zu den Freizeitangeboten gehören ein Fitnessraum, Yoga, Tischtennis, Billard, Kajaks, schnorcheln sowie ein Tauchcenter. Der beschilderte Inselpfad lädt zu Erkundungen zu Fuss ein. In der üppigen Vegetation fühlen sich auch viele Tiere wohl, insbesondere zahlreiche Vogelarten, Flughunde und Warane. Ausflüge zu anderen Inseln werden vom Resort organisiert.
Lage
Auf der Insel Dimakya, ca. eine Stunde im Hotelbus und Boot vom Flugplatz Coron (Busuanga). Es gibt tägliche Flüge zwischen Clark und Coron sowie mehrmals wöchentlich von/nach El Nido und Caticlan (Boracay).
Angebot
Im «Firefish» werden lokale und internationale Spezialitäten angeboten. Das «Sinag» zelebriert die authentische philippinische Küche. Die «Dugong Bar» ist der perfekte Ort, um den spektakulären Sonnenuntergang der Insel bei einem erfrischenden Cocktail zu geniessen.
Zimmer
Die 74 Zimmer verteilen sich auf einstöckige Bungalows, ein zweistöckiges Reihenhaus sowie ein mehrstöckiges Gebäude und verfügen über Balkon oder Terrasse, Bad mit Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, Kühlschrank, Minibar und Safe.
Garden Suite (20): 27 m² gross, in einem zweistöckigen Reihenhaus untergebracht. Von Ihrem Balkon oder der Terrasse blicken Sie ins Grüne und zur Insellagune.
Oceanview Suite (12): 40 m² grosse Zimmer, etwas zurückversetzt an der Ostküste, in mehrstöckigen Gebäuden untergebracht mit Meersicht.
Sunset Villa Standard (7): 20 m² grosse, einzelstehende Bungalows direkt am Strand.
Sunset Villa Deluxe (12): 34 m² gross mit Platz für bis zu vier Personen.
Garden Suite (20): 27 m² gross, in einem zweistöckigen Reihenhaus untergebracht. Von Ihrem Balkon oder der Terrasse blicken Sie ins Grüne und zur Insellagune.
Oceanview Suite (12): 40 m² grosse Zimmer, etwas zurückversetzt an der Ostküste, in mehrstöckigen Gebäuden untergebracht mit Meersicht.
Sunset Villa Standard (7): 20 m² grosse, einzelstehende Bungalows direkt am Strand.
Sunset Villa Deluxe (12): 34 m² gross mit Platz für bis zu vier Personen.
ab CHF 115.– / pro Person
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