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Amanpulo

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Palawan

Die traumhafte Landschaft macht dieses Luxusresort zu einem absoluten Geheimtipp. Der hervorragende und persönliche Service sowie die luxuriösen und edlen Unterkünfte mit viel Privatsphäre machen dieses Resort unbestritten zu einem der exklusivsten in Asien.

Beschreibung

Einleitung
Grosszügiger Swimmingpool um­geben von Pavillons. Das «Aman Spa» liegt an traumhafter Hang­lage mit einzigartigem Blick auf das offene Meer. Zudem verfügt das Resort über ein Fitnesscenter sowie einen Tennis­platz, ein Yoga und Meditation Studio, einen Kids Club und bietet diverse Akti­vi­täten wie Tauchen, Schnorcheln, Kajak, Segeln, Sport­fischen und Kite­sur­fen (saisonal) an. Velos stehen den Resort­gästen kostenlos zur Verfügung. Ausserhalb des Resorts gibt es keine Restau­rants und Unterhaltungs­möglichkeiten.
Lage
Das elegante Resort liegt auf der Privatinsel Pama­lican, die zu den Cuyo Inseln gehört, welche Palawan vorgelagert sind. Die Insel ist umgeben von traumhaften weissen Sandstränden. Sie ist fünf Kilometer lang und am wei­testen Punkt 500 m breit. Die Flugverbindungen aus Manila bringen Sie direkt zur Destination.
Angebot
Das exklusive Restaurant «The Clubhouse» bietet internationale, philippinische sowie asiatische Köst­lich­keiten. Nicht nur die Gaumenfreuden werden Sie überzeugen, sondern auch das romantische Ambiente auf der Terrasse mit Meersicht. Im «Nama at the Lagoon Club» werden japanische S­peziali­täten serviert. Der «Beach­club» steht für Seafood, mediterrane Gerichte sowie feine Cocktails zum Sonnen­untergang. Die «Lobby Bar» mit traumhaftem Blick auf die Insel Manamoc befindet sich in einer ruhigen Ecke vom «The Clubhouse» und bietet eine Auswahl an lokalen und importierten Zigarren.
Zimmer
Die 60 freistehenden Casitas und Villen sind elegant und äusserst stilvoll mit Edelholz eingerichtet. Zur luxuriösen Ausstattung gehören ein grosses Dop­pel­bett, ein geräumiges Badezimmer mit freistehender Badewanne und separater Regendusche sowie ein Ankleide­raum. Die 68 m² grossen Zimmer haben Fernseher, gratis Inter­net­­zu­­gang und die üblichen Annehmlichkeiten eines Luxus­resorts.
Treetop Casita (4): Lage zwischen den tropischen Bäumen.
Hillside Casita (5): Diese Cottages sind am Hang gelegen und bieten eine traumhafte Meersicht.
Deluxe Hillside Casita (2): An erhöhter Lage mit spektakulärster Aussicht über das Meer und die umliegenden Inseln.
Beach Casita (29): Direkt am weissen, feinsandigen Strand gelegen. Alle Beach Casitas verfügen über eine Dusche im Freien und bieten einen wunderschönen Blick auf das Meer und die umliegenden Inseln.
Preis auf Anfrage

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