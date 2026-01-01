Amanpulo
Palawan
Beschreibung
Einleitung
Grosszügiger Swimmingpool umgeben von Pavillons. Das «Aman Spa» liegt an traumhafter Hanglage mit einzigartigem Blick auf das offene Meer. Zudem verfügt das Resort über ein Fitnesscenter sowie einen Tennisplatz, ein Yoga und Meditation Studio, einen Kids Club und bietet diverse Aktivitäten wie Tauchen, Schnorcheln, Kajak, Segeln, Sportfischen und Kitesurfen (saisonal) an. Velos stehen den Resortgästen kostenlos zur Verfügung. Ausserhalb des Resorts gibt es keine Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten.
Lage
Das elegante Resort liegt auf der Privatinsel Pamalican, die zu den Cuyo Inseln gehört, welche Palawan vorgelagert sind. Die Insel ist umgeben von traumhaften weissen Sandstränden. Sie ist fünf Kilometer lang und am weitesten Punkt 500 m breit. Die Flugverbindungen aus Manila bringen Sie direkt zur Destination.
Angebot
Das exklusive Restaurant «The Clubhouse» bietet internationale, philippinische sowie asiatische Köstlichkeiten. Nicht nur die Gaumenfreuden werden Sie überzeugen, sondern auch das romantische Ambiente auf der Terrasse mit Meersicht. Im «Nama at the Lagoon Club» werden japanische Spezialitäten serviert. Der «Beachclub» steht für Seafood, mediterrane Gerichte sowie feine Cocktails zum Sonnenuntergang. Die «Lobby Bar» mit traumhaftem Blick auf die Insel Manamoc befindet sich in einer ruhigen Ecke vom «The Clubhouse» und bietet eine Auswahl an lokalen und importierten Zigarren.
Zimmer
Die 60 freistehenden Casitas und Villen sind elegant und äusserst stilvoll mit Edelholz eingerichtet. Zur luxuriösen Ausstattung gehören ein grosses Doppelbett, ein geräumiges Badezimmer mit freistehender Badewanne und separater Regendusche sowie ein Ankleideraum. Die 68 m² grossen Zimmer haben Fernseher, gratis Internetzugang und die üblichen Annehmlichkeiten eines Luxusresorts.
Treetop Casita (4): Lage zwischen den tropischen Bäumen.
Hillside Casita (5): Diese Cottages sind am Hang gelegen und bieten eine traumhafte Meersicht.
Deluxe Hillside Casita (2): An erhöhter Lage mit spektakulärster Aussicht über das Meer und die umliegenden Inseln.
Beach Casita (29): Direkt am weissen, feinsandigen Strand gelegen. Alle Beach Casitas verfügen über eine Dusche im Freien und bieten einen wunderschönen Blick auf das Meer und die umliegenden Inseln.
Treetop Casita (4): Lage zwischen den tropischen Bäumen.
Hillside Casita (5): Diese Cottages sind am Hang gelegen und bieten eine traumhafte Meersicht.
Deluxe Hillside Casita (2): An erhöhter Lage mit spektakulärster Aussicht über das Meer und die umliegenden Inseln.
Beach Casita (29): Direkt am weissen, feinsandigen Strand gelegen. Alle Beach Casitas verfügen über eine Dusche im Freien und bieten einen wunderschönen Blick auf das Meer und die umliegenden Inseln.
Preis auf Anfrage
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