Beschreibung

Einleitung Grosszügiger Swimmingpool um­geben von Pavillons. Das «Aman Spa» liegt an traumhafter Hang­lage mit einzigartigem Blick auf das offene Meer. Zudem verfügt das Resort über ein Fitnesscenter sowie einen Tennis­platz, ein Yoga und Meditation Studio, einen Kids Club und bietet diverse Akti­vi­täten wie Tauchen, Schnorcheln, Kajak, Segeln, Sport­fischen und Kite­sur­fen (saisonal) an. Velos stehen den Resort­gästen kostenlos zur Verfügung. Ausserhalb des Resorts gibt es keine Restau­rants und Unterhaltungs­möglichkeiten.

Lage Das elegante Resort liegt auf der Privatinsel Pama­lican, die zu den Cuyo Inseln gehört, welche Palawan vorgelagert sind. Die Insel ist umgeben von traumhaften weissen Sandstränden. Sie ist fünf Kilometer lang und am wei­testen Punkt 500 m breit. Die Flugverbindungen aus Manila bringen Sie direkt zur Destination.

Angebot Das exklusive Restaurant «The Clubhouse» bietet internationale, philippinische sowie asiatische Köst­lich­keiten. Nicht nur die Gaumenfreuden werden Sie überzeugen, sondern auch das romantische Ambiente auf der Terrasse mit Meersicht. Im «Nama at the Lagoon Club» werden japanische S­peziali­täten serviert. Der «Beach­club» steht für Seafood, mediterrane Gerichte sowie feine Cocktails zum Sonnen­untergang. Die «Lobby Bar» mit traumhaftem Blick auf die Insel Manamoc befindet sich in einer ruhigen Ecke vom «The Clubhouse» und bietet eine Auswahl an lokalen und importierten Zigarren.