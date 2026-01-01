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Cocotinos Sekotong

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Lombok

Ein sympathisches, kleines Resort mit einer gemütlichen Atmosphäre und sehr nettem Personal. An dieser traumhaften Lage verbringen Sie ganz erholsame Tage.

Beschreibung

Einleitung
Swimmingpool beim Strand, Schorchel-/Tauchtouren (PADI) und Ausflüge zu den Inseln, Dörfern und Märkten. «Laleina» Spa, Souvenirshop.
Lage
Am hellen, 300 m langen Sand­strand in der ruhigen Sekotong Bucht. Fahrzeit zum Flug­ha­fen ca. 75 Minuten, zum Hafen Bangsal 2-2½ Stunden. In der direkten Umge­bung befinden sich keine Restaurants.
Angebot
«Ela-Ela» Restaurant mit Bar am Strand mit lokalen, indonesischen sowie internationalen Menüs.
Zimmer
36 hübsch und be­quem, jedoch ohne Überfluss eingerichtete Zimmer mit hohen Decken, Bad/Dusche, Kli­maanlage, Deckenventilator, Fernseher, gratis Internetzugang, Minibar und Safe.
Terrace Room (8): 36 m² grosse Zimmer mit einer Terrasse und Sicht in den gepflegten, tropischen Garten.
Garden Room Gardenview (20): 50 m² grosse Zimmer mit einem grossen Badezimmer und Dusche im Freien, Veranda mit Liegebett und Sicht in den Garten.
Garden Room Ocean/Poolview (3): Gleiche Aus­stattung, jedoch mit Sicht auf den Swim­mingpool und das Meer.
Water’s Edge Villa (3): 106 m² grosse Villa am Strand mit privatem Pool (3,5 m x 4 m).
ab CHF 69.– / pro Person

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