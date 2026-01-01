Vila Ombak
Gili
Beschreibung
Einleitung
Zwei Swimmingpools, kleines Spa, Schnorcheln, Kajak, Glasbodenboot, Veloverleih, Kochkurse, Souvenirladen. Entlang der Ostküste befinden sich viele Restaurants, Bars und Lounges.
Lage
An einem schmalen Korallenstrand mit Liegen und Sonnenschirmen im Südosten der Insel. 500 m zur öffentlichen Bootsanlegestelle (Transport mit der Pferdekarre), eigene Bootsanlegestelle beim Resort. Vom Flughafen Lombok gelangen Sie in rund zwei Stunden zum Hafen und danach in 20 Minuten per Boot auf die Insel Gili Trawangan.
Angebot
Im «Seahorse» Restaurant stehen indonesische und westliche Gerichte auf dem Menü. An insgesamt drei Bars werden Ihnen Drinks serviert.
Zimmer
Die 188 Zimmer sind mit Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe und Kaffee-/Teekocher ausgestattet.
Traditional Lumbung Hut (24): Sehr charmante, im traditionellen Sasak Stil Lomboks erbaute, zweistöckige Lumbung Häuschen mit kleinem Schlafzimmer unter dem Dach, Veranda, Sitzecke und Badezimmer im Parterre im Freien. Fläche inkl. Aussenbereich 76 m².
Traditional Lumbung Hut (24): Sehr charmante, im traditionellen Sasak Stil Lomboks erbaute, zweistöckige Lumbung Häuschen mit kleinem Schlafzimmer unter dem Dach, Veranda, Sitzecke und Badezimmer im Parterre im Freien. Fläche inkl. Aussenbereich 76 m².
ab CHF 57.– / pro Person
Loading map...