Beschreibung

Einleitung Zwei Swimmingpools, kleines Spa, Schnorcheln, Kajak, Glas­boden­boot, Veloverleih, Kochkurse, Sou­venir­laden. Entlang der Ostküste befinden sich viele Res­tau­rants, Bars und Lounges.

Lage An einem schmalen Korallenstrand mit Liegen und Sonnenschirmen im Süd­osten der Insel. 500 m zur öffentlichen Boots­­anlegestelle (Transport mit der Pferdekarre), eigene Boots­anlegestelle beim Resort. Vom Flughafen Lombok gelangen Sie in rund zwei Stunden zum Hafen und danach in 20 Minuten per Boot auf die Insel Gili Trawangan.

Angebot Im «Seahorse» Restau­rant stehen indonesische und westliche Gerichte auf dem Menü. An insgesamt drei Bars werden Ihnen Drinks serviert.