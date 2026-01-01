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Vila Ombak

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Gili

Ein Mittelklassresort mit einer weit­läufigen Anlage und einem lockeren Ambiente, ideal für Gäste, welche Strandleben und Abwechslung suchen. Gute Lage in Geh­distanz zum Unterhaltungs­an­gebot und doch nicht ­direkt mittendrin. Wir empfehlen die Zim­merkategorie Tradi­tional Lumbung Hut.

Beschreibung

Einleitung
Zwei Swimmingpools, kleines Spa, Schnorcheln, Kajak, Glas­boden­boot, Veloverleih, Kochkurse, Sou­venir­laden. Entlang der Ostküste befinden sich viele Res­tau­rants, Bars und Lounges.
Lage
An einem schmalen Korallenstrand mit Liegen und Sonnenschirmen im Süd­osten der Insel. 500 m zur öffentlichen Boots­­anlegestelle (Transport mit der Pferdekarre), eigene Boots­anlegestelle beim Resort. Vom Flughafen Lombok gelangen Sie in rund zwei Stunden zum Hafen und danach in 20 Minuten per Boot auf die Insel Gili Trawangan.
Angebot
Im «Seahorse» Restau­rant stehen indonesische und westliche Gerichte auf dem Menü. An insgesamt drei Bars werden Ihnen Drinks serviert.
Zimmer
Die 188 Zimmer sind mit Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe und Kaffee-/Teekocher ausgestattet.
Traditional Lumbung Hut (24): Sehr charman­te, im traditionellen Sasak Stil Lomboks erbaute, zweistöckige Lumbung Häuschen mit kleinem Schlafzimmer unter dem Dach, Ver­anda, Sitz­ecke und Badezimmer im Par­terre im Freien. Fläche inkl. Aus­sen­bereich 76 m².
ab CHF 57.– / pro Person

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