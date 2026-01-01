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Mahamaya

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Gili

Ein kleines, sympathisches Resort mit ungezwungener Inselatmosphäre und einer traumhaften Lage. Das Maha­maya Resort setzt auf ökologische Nach­haltigkeit. Ein guter Tipp auch für Honey­mooner.

Beschreibung

Einleitung
Zwei Swimming­pools, Veloverleih, Kajak, Schwim­men und Schnorcheln im klaren Was­ser, mit etwas Glück treffen Sie dabei auch auf Schildkröten.
Lage
Direkt an einem traumhaften Koral­len­­­strand an der Nordwestküste von Gili Meno. Feinsandige Strände findet man an der Ost­küste der Insel (ca. 15 Minuten zu Fuss). Der Transport auf der Insel erfolgt mit dem Cidomo, der traditionellen Pferde­karre. Vom Flughafen Lombok gelangen Sie in rund zwei Stunden Fahrzeit zum Hafen und anschlies­send in 20 Minuten per Boot auf die Insel Gili Meno. Aus Bali dauert die Überfahrt im Speedboat nach Gili Trawan­gan 70–90 Minuten, an­schliessend kurzer Transfer nach Gili Meno.
Angebot
Restaurant mit Bar, einer offenen Küche und herrlicher Sicht auf den Strand, das Meer und die Nachbarinsel Gili Trawangan. Serviert werden inter­na­tio­nale Menüs und Seafood Gerichte. Beim Swim­ming­­pool gibt es zudem eine weitere Bar.
Zimmer
Die 19 Zimmer mit frischem Design sind modern und komfortabel ausgestattet. Sie verfügen über eine Ter­rasse sowie die meisten über eine Aussen­dusche. Gratis Internetzugang.
Poolview Suite (15): Um den Swimmingpool angelegt.
Beachfront Villa (2): Der Strand beginnt di­rekt vor Ihrer Villa und von der Terrasse schweift der Blick über das Meer.
Preis auf Anfrage

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