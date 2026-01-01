Beschreibung

Einleitung Zwei Swimming­pools, Veloverleih, Kajak, Schwim­men und Schnorcheln im klaren Was­ser, mit etwas Glück treffen Sie dabei auch auf Schildkröten.

Lage Direkt an einem traumhaften Koral­len­­­strand an der Nordwestküste von Gili Meno. Feinsandige Strände findet man an der Ost­küste der Insel (ca. 15 Minuten zu Fuss). Der Transport auf der Insel erfolgt mit dem Cidomo, der traditionellen Pferde­karre. Vom Flughafen Lombok gelangen Sie in rund zwei Stunden Fahrzeit zum Hafen und anschlies­send in 20 Minuten per Boot auf die Insel Gili Meno. Aus Bali dauert die Überfahrt im Speedboat nach Gili Trawan­gan 70–90 Minuten, an­schliessend kurzer Transfer nach Gili Meno.

Angebot Restaurant mit Bar, einer offenen Küche und herrlicher Sicht auf den Strand, das Meer und die Nachbarinsel Gili Trawangan. Serviert werden inter­na­tio­nale Menüs und Seafood Gerichte. Beim Swim­ming­­pool gibt es zudem eine weitere Bar.