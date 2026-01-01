Mahamaya
Gili
Beschreibung
Einleitung
Zwei Swimmingpools, Veloverleih, Kajak, Schwimmen und Schnorcheln im klaren Wasser, mit etwas Glück treffen Sie dabei auch auf Schildkröten.
Lage
Direkt an einem traumhaften Korallenstrand an der Nordwestküste von Gili Meno. Feinsandige Strände findet man an der Ostküste der Insel (ca. 15 Minuten zu Fuss). Der Transport auf der Insel erfolgt mit dem Cidomo, der traditionellen Pferdekarre. Vom Flughafen Lombok gelangen Sie in rund zwei Stunden Fahrzeit zum Hafen und anschliessend in 20 Minuten per Boot auf die Insel Gili Meno. Aus Bali dauert die Überfahrt im Speedboat nach Gili Trawangan 70–90 Minuten, anschliessend kurzer Transfer nach Gili Meno.
Angebot
Restaurant mit Bar, einer offenen Küche und herrlicher Sicht auf den Strand, das Meer und die Nachbarinsel Gili Trawangan. Serviert werden internationale Menüs und Seafood Gerichte. Beim Swimmingpool gibt es zudem eine weitere Bar.
Zimmer
Die 19 Zimmer mit frischem Design sind modern und komfortabel ausgestattet. Sie verfügen über eine Terrasse sowie die meisten über eine Aussendusche. Gratis Internetzugang.
Poolview Suite (15): Um den Swimmingpool angelegt.
Beachfront Villa (2): Der Strand beginnt direkt vor Ihrer Villa und von der Terrasse schweift der Blick über das Meer.
Poolview Suite (15): Um den Swimmingpool angelegt.
Beachfront Villa (2): Der Strand beginnt direkt vor Ihrer Villa und von der Terrasse schweift der Blick über das Meer.
Preis auf Anfrage
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