Beschreibung

Einleitung Der helle, feinsandige Strand eignet sich gut zum Schwimmen, gelegentlich lassen sich sogar Meeresschildkröten beobachten. Für Schnorchel- und Sonnenuntergangstouren steht der traditionelle Auslegerkahn «Princess Margaux» zur Verfügung. Zum Freizeitangebot gehören auch ein Spa, ein Fitnessstudio, Yoga-Sessions sowie eine Kochschule mit Fokus auf indonesische Küche. Ein grosszügiger Pool mit Poolbar sowie zahlreiche Schattenplätze unter Palmen laden zum ungestörten Verweilen ein.

Lage Das Pondok Santi Estate liegt am ruhigeren Südzipfel von Gili Trawangan, zurückgezogen von der belebten Ausgehmeile im Osten der Insel und doch nicht weit davon entfernt. Dieser betriebsame, rund zwei Kilometer lange Küstenabschnitt mit Restaurants, Bars, Boutiquen und Tauchshops ist mit dem kostenlosen Velo oder per Cidomo, der traditionellen Pferdekutsche, in wenigen Minuten erreichbar. Die Anreise erfolgt per Schnellboot ab Bali oder Lombok, der internationale Flughafen von Lombok liegt rund eineinhalb Fahrstunden vom Fährhafen entfernt.

Angebot Im Restaurant «Ijo» dreht sich alles um saisonale, lokal inspirierte Küche, viele Zutaten stammen direkt aus dem hauseigenen Garten. Direkt am Strand liegt «Santi Beach», ein unkomplizierter Beachclub mit Fokus auf frischen Meeresfrüchten, Pizza und Cocktails. Tagsüber lädt die Lounge zum Verweilen ein, gegen Abend verwandelt sie sich in einen der schönsten Sonnenuntergangs-Spots der Insel.