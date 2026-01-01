The Oberoi Beach Resort, Lombok
Lombok
Beschreibung
Einleitung
Zum Resort gehört ein 40 m langer Swimmingpool, ein Fitnesscenter und ein Spa, in dem unter anderem traditionelle Massagen angeboten werden. Ein 18 Loch-Golfplatz befindet sich in der Nähe, Veloverleih, Tennis, Schnorcheln, Kajak, Windsurfen, Ausflugsprogramm zu den benachbarten Gili Inseln. PADI Tauchcenter im Resort.
Lage
33 km nordwestlich von Mataram, der Hauptstadt von Lombok. Transferzeit zum Flughafen ca. zwei Stunden. Das Resort liegt direkt am 550 m langen Medana Strand.
Angebot
Direkt am Strand befindet sich das Open-Air Restaurant «Sunbird Café», wo leichte Gerichte serviert werden. Für Fine Dining gibt es das elegante «Lumbung» Restaurant und für gemütliche Stunden eine Bar.
Zimmer
50 luxuriöse Zimmer und Villen. Die Einrichtung mit lokalen Baumaterialien ist sehr geschmackvoll und der technische Ausbau modern. Alle Zimmer verfügen über ein schönes Badezimmer mit versenkter Badewanne und separater Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar und Safe.
50 luxuriöse Zimmer und Villen. Die Einrichtung mit lokalen Baumaterialien ist sehr geschmackvoll und der technische Ausbau modern. Alle Zimmer verfügen über ein schönes Badezimmer mit versenkter Badewanne und separater Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar und Safe.
Pavilion (30): Die 90 m² grossen Zimmer, in drei langen, ebenerdigen Gebäuden, haben eine schattige Terrasse. Sie haben die Wahl zwischen Garten-, Pool- und Meersicht.
Villa (18): Es gibt 8 Villen plus 10 weitere Villen mit privatem Swimmingpool (8 x 5 m). Die freistehenden Villen (255 m² inkl. Aussenbereich) haben eine geräumige Terrasse und einen Garten. Sie können zwischen Garten- und Meersicht wählen.
ab CHF 119.– / pro Person
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