Knecht Reisegruppe Gütesiegel
asien Reisen Gütesiegel
asienreisen

The Oberoi Beach Resort, Lombok

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Lombok

Der Geheimtipp für richtige Verwöhn­ferien. Ruhige, abgelegene Lage. Mit dem Boot erreicht man die schönen Strände der Gili Inseln. Ein ideales Resort auch für Tauchbegeisterte.

Beschreibung

Einleitung
Zum Resort gehört ein 40 m langer Swimmingpool, ein Fitnesscenter und ein Spa, in dem unter anderem traditionelle Massagen angeboten werden. Ein 18 Loch-Golfplatz befindet sich in der Nähe, Veloverleih, Tennis, Schnorcheln, Kajak, Windsurfen, Ausflugsprogramm zu den be­nach­barten Gili Inseln. PADI Tauchcenter im Resort.
Lage
33 km nordwestlich von Mataram, der Hauptstadt von Lombok. Transferzeit zum Flughafen ca. zwei Stunden. Das Resort liegt direkt am 550 m langen Medana Strand.
Angebot
Direkt am Strand befindet sich das Open-Air Restau­rant «Sunbird Café», wo leichte Gerichte serviert werden. Für Fine Di­ning gibt es das elegante «Lumbung» Res­taurant und für gemütliche Stunden eine Bar.
Zimmer

50 luxuriöse Zimmer und Villen. Die Einrichtung mit lokalen Baumaterialien ist sehr ge­schmack­voll und der technische Ausbau modern. Alle Zimmer verfügen über ein schönes Badezimmer mit versenkter Bade­wanne und separater Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Inter­netzugang, Mini­bar und Safe.
Pavilion (30): Die 90 m² grossen Zimmer, in drei langen, eben­erdigen Gebäuden, haben eine schattige Terrasse. Sie haben die Wahl zwischen Garten-, Pool- und Meersicht.


Villa (18): Es gibt 8 Villen plus 10 weitere Villen mit privatem Swimmingpool (8 x 5 m). Die freistehenden Villen (255 m² inkl. Aussenbereich) haben eine geräumige Terrasse und einen Garten. Sie können zwischen Garten- und Meersicht wählen.

ab CHF 119.– / pro Person

Loading map...

Ähnliche Reisen