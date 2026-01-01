50 luxuriöse Zimmer und Villen. Die Einrichtung mit lokalen Baumaterialien ist sehr ge­schmack­voll und der technische Ausbau modern. Alle Zimmer verfügen über ein schönes Badezimmer mit versenkter Bade­wanne und separater Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Inter­netzugang, Mini­bar und Safe.

Pavilion (30): Die 90 m² grossen Zimmer, in drei langen, eben­erdigen Gebäuden, haben eine schattige Terrasse. Sie haben die Wahl zwischen Garten-, Pool- und Meersicht.



Villa (18): Es gibt 8 Villen plus 10 weitere Villen mit privatem Swimmingpool (8 x 5 m). Die freistehenden Villen (255 m² inkl. Aussenbereich) haben eine geräumige Terrasse und einen Garten. Sie können zwischen Garten- und Meersicht wählen.