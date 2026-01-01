Cocana Resort
Gili
Beschreibung
Einleitung
Pacifica Poolsuite ist ein Pool Club mit traumhaftem Pool und eleganten Liegen zum Verweilen. Im SAO Spa erwarten Sie zahlreiche Massage- und Wellnessangebote, für Sportbegeisterte steht zudem ein Gym zur Verfügung. Morgenyoga, Stand-Up Paddling, Tauch- und Schnorchelausflüge, Reiten am Strand oder private Katamaran-Touren runden das Angebot ab. Fahrradverleih zur Erkundung der Insel (für Villengäste kostenlos). Hübsche Boutique.
Lage
Das Resort liegt auf Gili Trawangan, der grössten der drei kleinen Gili Inseln vor Lombok. Vom Flughafen Lombok gelangen Sie in rund zwei Stunden zum Hafen und anschliessend in 20 Minuten per Boot nach Gili Trawangan. Direkt ab Bali dauert die Überfahrt mit dem Speedboat rund 70-90 Minuten. Auf der autofreien Insel sind der Cidomo, eine traditionelle Pferdekutsche, sowie das Fahrrad die wichtigsten Transportmittel.
Auch Motorräder sind nicht zugelassen. Der Hafen und das Zentrum befinden sich auf der Ostseite der Insel, das Cocana Resort ist an der ruhigeren Westküste angesiedelt. Mit dem Fahrrad erreichen Sie das lebendige Zentrum in etwa 10-15 Minuten.
Angebot
Im grosszügigen und offen gestalteten Pacifica Restaurant werden das Frühstück, sowie ganztags internationale und lokale Gerichte serviert. Der Cocana Sunset Club direkt am Strand ist der perfekte Ort für einen Cocktail zum Sonnenuntergang. Essen können Sie hier aber auch, ebenso wie beim Pool Club, wo auch ganztags Snacks, Pizzas und Drinks angeboten werden. Ab August 2026 eröffnet zudem ein japanisches Restaurant.
Zimmer
Die 45 privaten Pool Villen und 66 Suiten, davon 28 in einem Adults-Only Bereich vermitteln durch das offene, helle Design eine entspannte und einladende Atmosphäre. Moderne Badezimmer, Klimaanlage, gratis Internetzugang, Smart-TV, Minibar, Kaffee- und Teekocher, Safe und Föhn gehören zur Standardausstattung.
Der halboffene Wohnbereich mit kleiner Küchenzeile führt direkt zum privaten Swimmingpool (6.5 x 2.5 m) mit Liegen und einer Hängeschaukel. Halboffenes Badezimmer.
Die 45 privaten Pool Villen und 66 Suiten, davon 28 in einem Adults-Only Bereich vermitteln durch das offene, helle Design eine entspannte und einladende Atmosphäre. Moderne Badezimmer, Klimaanlage, gratis Internetzugang, Smart-TV, Minibar, Kaffee- und Teekocher, Safe und Föhn gehören zur Standardausstattung.
Deluxe Lagoon Suite Pool View (33): Komfortable 47 m² grosse Zimmer im ersten Stock mit Doppelbett und privater Terrasse mit Poolsicht.
Deluxe Lagoon Suite Pool Access (33): Gleiche Grösse und Ausstattung, aber im unteren Stock mit direktem Poolzugang von der Terrasse aus.
1-Bedroom Pool Villa (38): Grosszügige freistehende Villen mit insgesamt 150 m² Fläche.
Der halboffene Wohnbereich mit kleiner Küchenzeile führt direkt zum privaten Swimmingpool (6.5 x 2.5 m) mit Liegen und einer Hängeschaukel. Halboffenes Badezimmer.
2-Bedroom Pool Villa (5): Auf 300 m² bieten zwei Schlafzimmer mit Bad, ein offener Wohn- und Essbereich sowie ein 8 x 3 m grosser Pool viel Platz für befreundete Paare oder Familien.
3-Bedroom Pool Villa (2): Total 600 m² Fläche und ein privater Pool (17 x 4 m) mit Liegen für gemütliche Stunden unter sich.
Preis auf Anfrage
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