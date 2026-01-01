Das Resort liegt auf Gili Trawangan, der grössten der drei kleinen Gili Inseln vor Lombok. Vom Flughafen Lombok gelangen Sie in rund zwei Stunden zum Hafen und anschliessend in 20 Minuten per Boot nach Gili Trawangan. Direkt ab Bali dauert die Überfahrt mit dem Speedboat rund 70-90 Minuten. Auf der autofreien Insel sind der Cidomo, eine traditionelle Pferde­kutsche, sowie das Fahrrad die wichtigsten Transportmittel.

Auch Motorräder sind nicht zugelassen. Der Hafen und das Zentrum befinden sich auf der Ostseite der Insel, das Cocana Resort ist an der ruhigeren Westküste angesiedelt. Mit dem Fahrrad erreichen Sie das lebendige Zentrum in etwa 10-15 Minuten.