Tugu Lombok
Lombok
Beschreibung
Einleitung
Swimmingpool, Spa, Yoga, Fitnessraum, Veloverleih, Tauchen, Schnorcheln, Surfen, Kochunterricht, Bibliothek, Boutique und Kunstgalerie. In der Nähe befindet sich ein 18 Loch-Golfplatz.
Lage
In einem 60'000 m² grossen Palmenhain am langen, weissen Sandstrand von Sire im Nordwesten Lomboks. Das Resort ist abgelegen, in der näheren Umgebung befinden sich keine Restaurants. Die Transferzeit zum Flughafen beträgt rund zwei Stunden.
Angebot
Ihnen stehen zwei mit viel Liebe zum Detail gestalteten Restaurants zur Verfügung. Das «Gedong Gandrung» Restaurant, was übersetzt «Saal der Liebe» heisst, oder das «Kokok Pletok» Restaurant, ein rustikaler, offener Raum mit einem 15 Meter hohen Palmblattdach, mit herrlichem Blick auf das Meer, die Lotusbecken und die tropische Landschaft. Es werden feine internationale, asiatisch angehauchte, orientalische und authentisch indonesische Gerichte serviert. Oder geniessen Sie ein individuell gestaltetes Abendessen an einem Ort Ihrer Wahl. Originelle «Lara Djonggrang» Bar mit vielen Kunstgegenständen.
Zimmer
Die mit Naturmaterialien und Kunst eingerichteten und sehr unterschiedlich dekorierten Zimmer versprühen ein traditionelles Ambiente. Sie verfügen über Bad/Regendusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe und Föhn.
Kampong Lombok Bungalow (5): 50 m² gross, mit Innen-oder Aussenbad.
Aloon-Aloon Garden Villa (6): 120-140 m² gross, mit Liegen im eigenen, kleinen Garten.
Bhagavat Gita Oceanfront Suite (7): Die Suiten (350-400 m² inkl. Aussenbereich) mit Meerblick besitzen hohe Wände, antike Möbel, einen grossen Garten mit Lotus- und Fischteich sowie einen Privatpool.
Kampong Lombok Bungalow (5): 50 m² gross, mit Innen-oder Aussenbad.
Aloon-Aloon Garden Villa (6): 120-140 m² gross, mit Liegen im eigenen, kleinen Garten.
Bhagavat Gita Oceanfront Suite (7): Die Suiten (350-400 m² inkl. Aussenbereich) mit Meerblick besitzen hohe Wände, antike Möbel, einen grossen Garten mit Lotus- und Fischteich sowie einen Privatpool.
ab CHF 116.– / pro Person
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