Beschreibung

Einleitung Swimmingpool, Spa, Yoga, Fitness­raum, Veloverleih, Tau­chen, Schnorcheln, Surfen, Koch­unter­richt, Biblio­thek, Boutique und Kunstgalerie. In der Nähe befindet sich ein 18 Loch-Golfplatz.

Lage In einem 60'000 m² grossen Palmen­hain am lan­gen, weissen Sandstrand von Sire im Nordwesten Lomboks. Das Resort ist abgelegen, in der näheren Umge­bung befinden sich keine Restaurants. Die Transferzeit zum Flughafen beträgt rund zwei Stunden.

Angebot Ihnen stehen zwei mit viel Liebe zum Detail gestalteten Restaurants zur Verfügung. Das «Gedong Gandrung» Restaurant, was übersetzt «Saal der Liebe» heisst, oder das «Kokok Pletok» Restaurant, ein rustikaler, offener Raum mit einem 15 Meter hohen Palmblattdach, mit herrlichem Blick auf das Meer, die Lotusbecken und die tropische Landschaft. Es werden feine internationale, asiatisch angehauchte, orientalische und authentisch indonesische Gerichte serviert. Oder geniessen Sie ein individuell gestaltetes Abend­­­­essen an einem Ort Ihrer Wahl. Originelle «Lara Djonggrang» Bar mit vielen Kunstgegenständen.