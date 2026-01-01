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Tugu Lombok

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Lombok

Hier wird viel Wert auf die Kunst und Kultur Indonesiens gelegt, gepaart mit Luxus und Komfort. Die abgeschiedene Lage ist Garant für erholsame Ferien.

Beschreibung

Einleitung
Swimmingpool, Spa, Yoga, Fitness­raum, Veloverleih, Tau­chen, Schnorcheln, Surfen, Koch­unter­richt, Biblio­thek, Boutique und Kunstgalerie. In der Nähe befindet sich ein 18 Loch-Golfplatz.
Lage
In einem 60'000 m² grossen Palmen­hain am lan­gen, weissen Sandstrand von Sire im Nordwesten Lomboks. Das Resort ist abgelegen, in der näheren Umge­bung befinden sich keine Restaurants. Die Transferzeit zum Flughafen beträgt rund zwei Stunden.
Angebot
Ihnen stehen zwei mit viel Liebe zum Detail gestalteten Restaurants zur Verfügung. Das «Gedong Gandrung» Restaurant, was übersetzt «Saal der Liebe» heisst, oder das «Kokok Pletok» Restaurant, ein rustikaler, offener Raum mit einem 15 Meter hohen Palmblattdach, mit herrlichem Blick auf das Meer, die Lotusbecken und die tropische Landschaft. Es werden feine internationale, asiatisch angehauchte, orientalische und authentisch indonesische Gerichte serviert. Oder geniessen Sie ein individuell gestaltetes Abend­­­­essen an einem Ort Ihrer Wahl. Originelle «Lara Djonggrang» Bar mit vielen Kunstgegenständen.
Zimmer
Die mit Natur­ma­teria­lien und Kunst eingerichteten und sehr unterschiedlich dekorierten Zimmer versprüh­en ein traditionelles Ambiente. Sie ver­fügen über Bad/Regendusche, Klimaan­lage, Fernseher, Telefon, gratis Inter­net­zu­gang, Mini­bar, Safe und Föhn.
Kampong Lombok Bungalow (5): 50 m² gross, mit Innen-oder Aussenbad.
Aloon-Aloon Garden Villa (6): 120-140 m² gross, mit Liegen im eigenen, kleinen Garten.
Bhagavat Gita Oceanfront Suite (7): Die Suiten (350-400 m² inkl. Aussenbereich) mit Meerblick besitzen hohe Wände, antike Möbel, einen grossen Garten mit Lotus- und Fisch­teich sowie einen Privatpool.
ab CHF 116.– / pro Person

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