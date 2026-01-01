Sudamala Resort, Senggigi, Lombok
Lombok
Beschreibung
Einleitung
Vom Swimmingpool beim Strand schweift der Blick über das Meer, in der Ferne ist gar die Nachbarinsel Bali zu sehen. «Mango Tree» Spa, Tauchen, Yoga, Bibliothek.
Lage
An der Mangsit Bucht im Westen Lomboks, nur vier Kilometer nördlich des bekannten Senggigi Strandes. 1½ Stunden Fahrzeit zum Flughafen und 15 Minuten zur Bootsanlegestelle nach Bali und den drei benachbarten Gili Inseln.
Angebot
«Olah Olah» Restaurant mit indonesischen und internationalen Menüs.
Zimmer
Die 35 hellen Zimmer mit typisch lokalem Dekor befinden sich in zweistöckigen Gebäuden. Sie verfügen über eine Terrasse/Balkon, Bad/Dusche, Klimaanlage, Deckenventilator, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar und Safe.
Lingsar Garden Suite (8): Gemütliche Zimmer (52-72 m²) mit Gartensicht.
Narmada Panoramic Suite (12): 65 m² grosse Zimmer mit Ausblick aus der zweiten Strandreihe auf das Meer.
Narmada Sunset Suite (8): 65 m², näher beim Strand und uneingeschränkte Meersicht.
Lingsar Garden Suite (8): Gemütliche Zimmer (52-72 m²) mit Gartensicht.
Narmada Panoramic Suite (12): 65 m² grosse Zimmer mit Ausblick aus der zweiten Strandreihe auf das Meer.
Narmada Sunset Suite (8): 65 m², näher beim Strand und uneingeschränkte Meersicht.
ab CHF 67.– / pro Person
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