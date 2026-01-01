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Sudamala Resort, Senggigi, Lombok

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Lombok

Ein angenehmes Resort mit ungezwungenem Ambiente. Die Lage eignet sich bestens als Ausgangspunkt für Ausflüge zu den Sehenswürdigkeiten Lomboks.

Beschreibung

Einleitung
Vom Swimming­pool beim Strand schweift der Blick über das Meer, in der Ferne ist gar die Nachbarinsel Bali zu sehen. «Mango Tree» Spa, Tauchen, Yoga, Biblio­thek.
Lage
An der Mangsit Bucht im Westen Lom­boks, nur vier Kilometer nördlich des be­kan­n­­­ten Senggigi Strandes. 1½ Stunden Fahr­zeit zum Flughafen und 15 Minuten zur Boots­­­an­legestelle nach Bali und den drei benach­barten Gili Inseln.
Angebot
«Olah Olah» Restau­rant mit indonesischen und internationa­len Menüs.
Zimmer
Die 35 hellen Zim­mer mit typisch lokalem Dekor befinden sich in zweistöckigen Gebäu­den. Sie verfügen über eine Terrasse/Balkon, Bad/Dusche, Klima­an­la­ge, Decken­ventilator, Fernseher, Telefon, gratis Inter­net­zugang, Minibar und Safe.
Lingsar Garden Suite (8): Gemütliche Zimmer (52-72 m²) mit Gartensicht.
Narmada Panoramic Suite (12): 65 m² grosse Zim­mer mit Ausblick aus der zweiten Strand­reihe auf das Meer.
Narmada Sunset Suite (8): 65 m², näher beim Strand und uneingeschränkte Meersicht.
ab CHF 67.– / pro Person

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