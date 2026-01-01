Beschreibung

Einleitung Vom Swimming­pool beim Strand schweift der Blick über das Meer, in der Ferne ist gar die Nachbarinsel Bali zu sehen. «Mango Tree» Spa, Tauchen, Yoga, Biblio­thek.

Lage An der Mangsit Bucht im Westen Lom­boks, nur vier Kilometer nördlich des be­kan­n­­­ten Senggigi Strandes. 1½ Stunden Fahr­zeit zum Flughafen und 15 Minuten zur Boots­­­an­legestelle nach Bali und den drei benach­barten Gili Inseln.

Angebot «Olah Olah» Restau­rant mit indonesischen und internationa­len Menüs.