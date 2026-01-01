Beschreibung

Einleitung Im hauseigenen Spa werden verschiedene Massagen und Wellnessanwendungen angeboten, die auf Wunsch auch in der privaten Villa durchgeführt werden. Für aktive Gäste stehen Velos sowie Schnorchelausrüstungen zur Verfügung. Schnorchelausflüge, Tauchausflüge und weitere Aktivitäten können organisiert werden. Besonders romantisch sind private Dinner, Sonnenuntergangsausflüge und spezielle Honeymoon-Arrangements. Familien profitieren von Kindervelos, Kindersitzen, Babybetten, Spielzeug und einem auf Anfrage verfügbaren Nanny-Service.

Lage Villa Tokay befindet sich in einer ruhigen Umgebung auf Gili Air, nur rund 200 Meter vom Meer entfernt. Die autofreie Insel lässt sich einfach zu Fuss oder mit dem Velo erkunden. Gili Air gefällt mit palmengesäumten Stränden, klarem Wasser und ausgezeichneten Möglichkeiten zum Schnorcheln und Tauchen. Die Insel ist von Lombok aus in kurzer Zeit per Boot erreichbar, aus Bali verkehren täglich Schnellboote.

Angebot Das Restaurant «KAI - The Spice Table» verbindet indonesische Zutaten mit mediterranen Einflüssen. Zum Mittag- und Abendessen werden raffinierte Gerichte kreiert; im Mittelpunkt stehen Degustationsmenüs mit fünf oder sieben Gängen. Das Frühstück wird privat in der Villa serviert. Vegetarische und vegane Gerichte gehören selbstverständlich ebenso zum Menüangebot.