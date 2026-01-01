Sofitel Al Hamra Beach Resort
Ras al Khaimah
Beschreibung
Einleitung
Die Gebäude des Hotels sind einem alten arabischen Fort nachempfunden. Die Hotelanlage wurde aufwendig und luxuriös renoviert und gehört nun zu der renommierten Accor Hotelgruppe. Das Resort kombiniert auf raffinierte Weise französische Eleganz mit klassischen arabischen Elementen. Das Resort verfügt über vier verschiedene Swimming-Pools, einer davon ist nur für Erwachsene zugänglich. Für Kinder gibt es eine Wasserrutsche. Der wunderschöne Sandstrand lädt zum Entspannen.
Lassen Sie sich in einem der drei Restaurants kulinarisch verwöhnen: das East bietet eine Mischung aus europäischen und orientalischen Gerichten, die Brasserie Reunion widmet sich der französischen Küche, das Waka befindet sich am Strand und lockt mit polynesischen Spezialitäten. WiFi kostenfrei.
Angebot
Der Spa-Bereich bietet verschiedene Massagen und Behandlungen an.
Zimmer
Das Hotel bietet Zimmer und Suiten, welche über Grössen von 35 bis 156 m2 verfügen und in hellen, einladenden Farben daher kommen. Sie sind ausgestattet mit Badezimmer mit Bad und Dusche, Minibar, Wasserkocher, TV, Safe und Wifi kostenfrei. Die Gäste haben die Wahl zwischen Classic Garden View und Classic Sea View (35 m2). Die Superior Beachfront bieten einen wunderschönen Ausblick auf das Meer. Verschiedene Suiten in unterschiedlichen Grössen stehen ebenfalls zur Auswahl und bieten neben mehr Wohnfläche und Exlusivität zudem den ganztägigen Zugang zur Club-Lounge Millesime.
Gratis-Sport
Fitness-Center.
Sport gegen Gebühr
18-Loch Golf-Club Al Hamra direkt beim Hotel.
Kinder
Kids- und Teens Club, Wasserrutschbahn.
Preis auf Anfrage
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