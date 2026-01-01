Die Gebäude des Hotels sind einem alten arabischen Fort nachempfunden. Die Hotelanlage wurde aufwendig und luxuriös renoviert und gehört nun zu der renommierten Accor Hotelgruppe. Das Resort kombiniert auf raffinierte Weise französische Eleganz mit klassischen arabischen Elementen. Das Resort verfügt über vier verschiedene Swimming-Pools, einer davon ist nur für Erwachsene zugänglich. Für Kinder gibt es eine Wasserrutsche. Der wunderschöne Sandstrand lädt zum Entspannen.

Lassen Sie sich in einem der drei Restaurants kulinarisch verwöhnen: das East bietet eine Mischung aus europäischen und orientalischen Gerichten, die Brasserie Reunion widmet sich der französischen Küche, das Waka befindet sich am Strand und lockt mit polynesischen Spezialitäten. WiFi kostenfrei.