Rixos Al Mairid Ras Al Khaimah
Ras al Khaimah
Beschreibung
Einleitung
Zimmer/Junior Suiten sind auf freistehende zweistöckige Villen mit je 4 Zimmern verteilt. Mehrstöckiges Hauptgebäude mit 324 Zimmern/Suiten. Die Anlage bietet Rezeption, 13 Restaurants und Bars, Lobby-Lounge im Hauptgebäude, 6 Swimmingpools (davon 1 Salzwasser), Coiffeur, Spa mit Hammam, Fitness-Center, Boutiquen, Business-Center, WiFi kostenfrei in Lobby.
Angebot
Spa mit verschiedensten Massagen und Behandlungen (auch Ayurveda), Sauna, Dampfbad, Hammam-Bäder, Jacuzzi
Zimmer
Die Zimmer sind im lokalen Stil eingerichtet und bieten den üblichen Komfort wie Bad/ Dusche, WC, Klimaanlage, TV (DVD in den Villen), Minibar, Safe, Fön, Telefon. Die Superior-Zimmer in den Villen bieten einen einzelnen Raum, die Junior Suiten einen separaten Wohnraum. Alle Zimmer haben Balkon oder Terrasse. Die Zimmer im Hauptgebäude sind etwas internationaler eingerichtet, mit demselben Komfort.
Gratis-Sport
Fitness-Center, Beachvolleyball, Tennis beim 3 km entfernten Hilton in der Stadt (Shuttlebus), Tischtennis, Fussball.
Sport gegen Gebühr
Wassersportarten wie Surfen, Wasserski, Segeln etc. Tower Links 18-Loch Golfplatz 10 Minuten entfernt.
Kinder
Kids-Club (4 - 9 Jahre), Teens Club (10 - 16 Jahre), zwei überdachte Kinderpools, Spielplatz, Babysitter gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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