Beschreibung

Einleitung Zimmer/Junior Suiten sind auf freistehende zweistöckige Villen mit je 4 Zimmern verteilt. Mehrstöckiges Hauptgebäude mit 324 Zimmern/Suiten. Die Anlage bietet Rezeption, 13 Restaurants und Bars, Lobby-Lounge im Hauptgebäude, 6 Swimmingpools (davon 1 Salzwasser), Coiffeur, Spa mit Hammam, Fitness-Center, Boutiquen, Business-Center, WiFi kostenfrei in Lobby.

Angebot Spa mit verschiedensten Massagen und Behandlungen (auch Ayurveda), Sauna, Dampfbad, Hammam-Bäder, Jacuzzi

Zimmer Die Zimmer sind im lokalen Stil eingerichtet und bieten den üblichen Komfort wie Bad/ Dusche, WC, Klimaanlage, TV (DVD in den Villen), Minibar, Safe, Fön, Telefon. Die Superior-Zimmer in den Villen bieten einen einzelnen Raum, die Junior Suiten einen separaten Wohnraum. Alle Zimmer haben Balkon oder Terrasse. Die Zimmer im Hauptgebäude sind etwas internationaler eingerichtet, mit demselben Komfort.

Gratis-Sport Fitness-Center, Beachvolleyball, Tennis beim 3 km entfernten Hilton in der Stadt (Shuttlebus), Tischtennis, Fussball.

Sport gegen Gebühr Wassersportarten wie Surfen, Wasserski, Segeln etc. Tower Links 18-Loch Golfplatz 10 Minuten entfernt.