The Cove Rotana
Ras al Khaimah
Beschreibung
Einleitung
Die terrassenartig angelegte Anlage im Stil eines arabischen Dorfes, mit Zimmern und Villen, befindet sich in einer idyllischen Bucht und überblickt den Arabischen Golf. Zur Infrastruktur der Anlage gehören mehrere Restaurants, Lounge, Bar, Café, Shops, 3 Swimmingpools und 600 Meter langer Privatstrand sowie WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.
Angebot
Spa mit Sauna, Dampfbad und Jacuzzi sowie 4 Behandlungsräumen.
Zimmer
Die Guest Rooms (30 m2) liegen im linken Bereich des Resorts und bieten einen Balkon, die Garden- und Pool View Rooms (37.5 - 41 m2) mit Garten- respektive Poolsicht, die Lagoon Rooms (30 m2, mit Balkon) bieten eingeschränkte Meersicht oder Sicht auf die Lagune oder Laguna Pool und die Sea View Rooms (30 m2, mit Balkon) bieten vollständige Sicht auf den Arabischen Golf, die Spacious Rooms (44 - 62 m2) bieten noch mehr Platz und sind wie alle Zimmer eingerichtet mit Dusche/WC, Klimaanlage, Minibar, TV, Telefon, Safe, Fön, Tee- und Kaffeekocher.
Die Villen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern sowie Garten,- Meer- oder Lagunensicht bieten im Parterre einen Wohnraum und im oberen Stock das Schlafzimmer mit Sicht in den Wohnbereich sowie einen Balkon und eine Terrasse.
Unterhaltung
Live Band, Latin Dance Show, Lichtshow mit versch. Tanzvorführungen (6x pro Woche).
Gratis-Sport
Fitness-Center, Yoga-Bereich, im Rahmen des Animationsprogramm versch. Aktvitäten wie Morning Morgen-Yoga, Darts, Tischtennis, Volleyball oder Salsa tanzen.
Sport gegen Gebühr
Versch. Wassersportaktivitäten.
Kinder
Flippers's Kids-Club 4 – 12 Jahre, 2 Kinderpools, mehrere Rutschen. Babysitter gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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