Die Guest Rooms (30 m2) liegen im linken Bereich des Resorts und bieten einen Balkon, die Garden- und Pool View Rooms (37.5 - 41 m2) mit Garten- respektive Poolsicht, die Lagoon Rooms (30 m2, mit Balkon) bieten eingeschränkte Meersicht oder Sicht auf die Lagune oder Laguna Pool und die Sea View Rooms (30 m2, mit Balkon) bieten vollständige Sicht auf den Arabischen Golf, die Spacious Rooms (44 - 62 m2) bieten noch mehr Platz und sind wie alle Zimmer eingerichtet mit Dusche/WC, Klimaanlage, Minibar, TV, Telefon, Safe, Fön, Tee- und Kaffeekocher.

Die Villen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern sowie Garten,- Meer- oder Lagunensicht bieten im Parterre einen Wohnraum und im oberen Stock das Schlafzimmer mit Sicht in den Wohnbereich sowie einen Balkon und eine Terrasse.