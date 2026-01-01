The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Hamra Beach
Ras al Khaimah
Beschreibung
Einleitung
Die exklusive, luxuriöse Anlage liegt auf einer eigenen Landzunge direkt und wird von der bekannten Ritz-Carlton-Gruppe geführt wobei das letzte Transferstück per Boot ab/bis Jetty stattfindet. Zur Ausstattung gehören das "Shore House Restaurant" (Seafood und internationale Spezialitäten), "Beachdeck Restaurant" (Pop Up Style), Private Dining in der Villa sowie Beachfront Dining direkt am Meer in einer Strand-Cabana, zudem stehen ebenfalls die insgesamt 5 Restaurants/Lounges/Bars im Schwesterhotel The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi Desert (All Day Dining, Signature Steakhouse, marokkanisch, Pool Bar Restaurant, Coffee Shop Private Dining im Wachturm "The Tower" und Moon Bar) zur Verfügung, kostenfreier Shuttle-Service zwischen den Hotels, 9/18-Loch Al Hamra Golfplatz und Al Hamra Shopping Mall in wenigen Fahrminuten erreichbar und WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.
Angebot
The Ritz-Carlton Spa mit 4 Behandlungsräumen mit direkter Meersicht, Beauty Salon für Mani- und Pediküre, Erholungs-/Ruhe-Bereich, Gallery Shop.
Zimmer
Die insgesamt 32 Al Bahar Beach Tented Pool Villen und Al Naseem Beach Tented Pool Villen (181 m2) liegen direkt am Strand und verfügen über einen privaten Pool mit grosszügiger Terrasse, Badezimmer mit Badewanne und separater Tropendusche, Tee- und Kafeekocher, Safe, TV sowie WiFi kostenfrei. Die Al Naseem Beach Tented Pool Villen sind gleich gross wie die Al Bahar Tented Pool Villen bieten aber noch mehr Privatsphäre und liegen noch dichter am Strand.
Gratis-Sport
Fitness-Center (24h geöffnet).
Sport gegen Gebühr
9/18-Loch Al Hamra Golfplatz mit eigener Golf Academy, Wassersport.
Kinder
Ritz Kids (4 - 16 Jahre) inklusive Wildlife Rehabilitation Center (im Schwesterhotel The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi Desert), Aktivitäten wie "Feathered Friends" und "Trail Tales" (6 - 16 Jahre), Videospiele (alle kostenfrei), Aktivitäten wie Wassersport, Bootausflüge, Schwimmkurse und Schnorcheln (gegen Gebühr).
Preis auf Anfrage
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