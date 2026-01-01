Die exklusive, luxuriöse Anlage liegt auf einer eigenen Landzunge direkt und wird von der bekannten Ritz-Carlton-Gruppe geführt wobei das letzte Transferstück per Boot ab/bis Jetty stattfindet. Zur Ausstattung gehören das "Shore House Restaurant" (Seafood und internationale Spezialitäten), "Beachdeck Restaurant" (Pop Up Style), Private Dining in der Villa sowie Beachfront Dining direkt am Meer in einer Strand-Cabana, zudem stehen ebenfalls die insgesamt 5 Restaurants/Lounges/Bars im Schwesterhotel The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi Desert (All Day Dining, Signature Steakhouse, marokkanisch, Pool Bar Restaurant, Coffee Shop Private Dining im Wachturm "The Tower" und Moon Bar) zur Verfügung, kostenfreier Shuttle-Service zwischen den Hotels, 9/18-Loch Al Hamra Golfplatz und Al Hamra Shopping Mall in wenigen Fahrminuten erreichbar und WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.