Rove Al Marjan Island
Ras al Khaimah
Beschreibung
Einleitung
Im jungen, frischen, unkomplizierten und angesagten Stil kommt das Rove-Haus daher und liegt direkt am Strand von Marjan Island und bietet das Restaurant «The Daily», Beach Bar und Rove Beachside Truck für Snacks&Drinks, Swimmingpool, Kinderpool, tagsüber live DJ, Strandpromenade Marjan Island mit Beach Clubs und Restaurants (nicht zum Hotel gehörend), Fitnesscenter, 24h Self-Service Wäschautomaten und WiFi kostenfrei in allen öffentlichen Bereichen.
Zimmer
Die hellen, einladenden und zweckmässigen Rover und Rover Sea View Zimmer (jeweils 26 m2) bieten jeweils ein Sofabett für Kinder/Jugendliche, Badezimmer mit Dusche, Tee- und Kaffeekocher, Wasser in Glasflaschen (auffüllbar an versch. Wasserstationen im Hotel, kleiner Kühlschrank, Smart TV, Steckdosenleiste inkl. USB-Anschluss sowie WiFi kostenfrei.
Unterhaltung
Live DJ, Beach Bar.
Gratis-Sport
Fitnesscenter (24h), Tischtennis.
Sport gegen Gebühr
Wassersport (ausserhalb von Hotel).
Kinder
Kinderpool, Innen-Spielbereich (u.a. Playstation und Tischfussball).
ab CHF 50.– / pro Person
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