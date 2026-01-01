Im jungen, frischen, unkomplizierten und angesagten Stil kommt das Rove-Haus daher und liegt direkt am Strand von Marjan Island und bietet das Restaurant «The Daily», Beach Bar und Rove Beachside Truck für Snacks&Drinks, Swimmingpool, Kinderpool, tagsüber live DJ, Strandpromenade Marjan Island mit Beach Clubs und Restaurants (nicht zum Hotel gehörend), Fitnesscenter, 24h Self-Service Wäschautomaten und WiFi kostenfrei in allen öffentlichen Bereichen.