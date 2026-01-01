Das Waldorf Astoria Haus besticht durch seine klassische Eleganz, den einzigartigen Waldorf-Service und definiert Luxus ganz neu. Direkt am 350 m langen Privatstrand gelegen mit 2 Swimmingpools, 8 Restaurants und Bars (inklusive 2 Fine-Dining-Restaurants), Concierge, Business-Center und WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.

Das Hotel bietet Zimmer und Suiten welche über Grössen von 76 bis 238 m2 verfügen und Sicht auf das Meer, Golfplatz/Hajar Gebirge bieten. Die verschiedenen Zimmer und Suiten bieten Badezimmer mit separatem Bad/Dusche, Minibar, MP3 Player, TV und iPod-Anschluss, Safe und WiFi kostenfrei. Es wird unterschieden zwischen King Premier Golf View/Two Queen Beds Premier Golf Course (Sicht auf Golfkurs, mit Balkon), King Premier Ocean View/Two Queen Beds Premier Ocean View (Meersicht, mit Balkon), King Ocean View Junior Suite (mit Meersicht, mit Balkon), One Bedroom Golf Course View Suite (Sicht auf Golfkurs, mit Balkon), One Bedroom Ocean View Suite (Meersicht, mit Balkon) sowie Two Bedroom Ocean View Suite (Meersicht, mit Balkon).