« All Inclusive Only » Resort in den VAE. Auf der Marjan Island in Ras Al Khaimah gelegen, bietet es unter anderem ein Buffet- und 5 à la carte Restaurants, 6 Bars und Lounges, ein Nachtclub, 8 Swimmingpools (3 Aktivitätspools, 1 Adult Only Infinity Pool, 2 Pools im Ajana Spa, 2 Kinderpools, wobei einer mit Rutsche ausgestattet ist), Privatstrand, Kids-Club, Teens-Club, Spa und WiFi kostenfrei.

Die Classic Zimmer (32 m2, nur mit getrennten Betten, kein Balkon, Gartensicht) und Deluxe Zimmer (35 m2, nur King Size Betten, teilweise Balkon, Garten-, Pool- oder Meersicht) sind mit Bad mit Regendusche, TV, Safe, Fön, Minibar, Tee- und Kaffeekocher und WiFi kostenfrei ausgestattet. Ebenfalls werden die grösseren Premium-Zimmer (45 m2, teilweise Balkon, Garten-, Pool- oder Meersicht) angeboten. Über 2 Schlafzimmer sowie einen Balkon (bei einem Grossteil der Zimmer) mit idealem Grundriss verfügen die Familien-Zimmer (61-81 m2). Weitere Suite-Kategorien werden ebenfalls angeboten.