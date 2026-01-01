Rixos Bab Al Bahr
Ras al Khaimah
Beschreibung
Einleitung
« All Inclusive Only » Resort in den VAE. Auf der Marjan Island in Ras Al Khaimah gelegen, bietet es unter anderem ein Buffet- und 5 à la carte Restaurants, 6 Bars und Lounges, ein Nachtclub, 8 Swimmingpools (3 Aktivitätspools, 1 Adult Only Infinity Pool, 2 Pools im Ajana Spa, 2 Kinderpools, wobei einer mit Rutsche ausgestattet ist), Privatstrand, Kids-Club, Teens-Club, Spa und WiFi kostenfrei.
Angebot
Ajana Spa.
Zimmer
Die Classic Zimmer (32 m2, nur mit getrennten Betten, kein Balkon, Gartensicht) und Deluxe Zimmer (35 m2, nur King Size Betten, teilweise Balkon, Garten-, Pool- oder Meersicht) sind mit Bad mit Regendusche, TV, Safe, Fön, Minibar, Tee- und Kaffeekocher und WiFi kostenfrei ausgestattet. Ebenfalls werden die grösseren Premium-Zimmer (45 m2, teilweise Balkon, Garten-, Pool- oder Meersicht) angeboten. Über 2 Schlafzimmer sowie einen Balkon (bei einem Grossteil der Zimmer) mit idealem Grundriss verfügen die Familien-Zimmer (61-81 m2). Weitere Suite-Kategorien werden ebenfalls angeboten.
Unterhaltung
Täglich Animationsprogramm mit Live Shows und Vorführungen (ausser in der Sommersaison), Nachtclub.
Gratis-Sport
Täglich Sport- und Fitnessprogramm, Fitness-Center.
Sport gegen Gebühr
Wassersport.
Kinder
Rixy Club ( 4-12 Jahre ) und Teen’s Republic (10-17 Jahre).
Preis auf Anfrage
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