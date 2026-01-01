Das InterContinental Ras Al Khaimah Mina Al Arab Resort & Spa besticht durch seine moderne Eleganz und viel natürliches Licht, kombiniert mit einer einzigartigen Gastfreundschaft. Es befindet sich direkt an der atemberaubenden Küste des Arabischen Golfs. Das Resort verfügt über 351 Zimmer und erstreckt sich über zwei Halbinseln und einen Privatstrand und bietet eine exklusive Auswahl an Zimmern, Suiten und Villen. Es verfügt über einen großzügigen Poolbereich, einen Tennisplatz, ein Hammam und ein Spa, ein Fitnesscenter und verschiedene Sportangebote, einen Kinderclub, drei Hauptrestaurants, vier Bars, eine Poolbar am Strand, eine Lounge, ein Café und WiFi kostenfrei.