InterContinental Ras Al Khaimah Mina Al Arab Resort & Spa
Ras al Khaimah
Beschreibung
Einleitung
Das InterContinental Ras Al Khaimah Mina Al Arab Resort & Spa besticht durch seine moderne Eleganz und viel natürliches Licht, kombiniert mit einer einzigartigen Gastfreundschaft. Es befindet sich direkt an der atemberaubenden Küste des Arabischen Golfs. Das Resort verfügt über 351 Zimmer und erstreckt sich über zwei Halbinseln und einen Privatstrand und bietet eine exklusive Auswahl an Zimmern, Suiten und Villen. Es verfügt über einen großzügigen Poolbereich, einen Tennisplatz, ein Hammam und ein Spa, ein Fitnesscenter und verschiedene Sportangebote, einen Kinderclub, drei Hauptrestaurants, vier Bars, eine Poolbar am Strand, eine Lounge, ein Café und WiFi kostenfrei.
Angebot
Der 1200 m2 grosse Wellnessbereich bietet Hammam & Spa und Medical Spa.
Zimmer
Das Hotel bietet Zimmer und Suiten welche über Grössen von 45 bis 200 m2 verfügen und Sicht auf das Meer bieten. Die verschiedenen Zimmer und Suiten bieten Badezimmer mit Bad und Dusche, begehbarer Kleiderschrank, Minibar, Wasserkocher, TV, Safe und WiFi kostenfrei. Es wird unterschieden zwischen den Classic Sea View, Classic Panoramic Sea View, Classic Terrace Sea View (jeweils 45 m2), Club InterContinental Sea View (45 m2) mit Zugang zur hauseigenen Club Lounge sowie verschiedenen Suiten-Kategorien (68 bis 100 m2). Desweiteren bietet die Seafront Villa (100 m2) direkten Strandzugang und die Beachfront Private Pool Villa (150 m2) zusätzlich einen Privatpool.
Gratis-Sport
Fitness-Center, Tennis.
Sport gegen Gebühr
Diverse Wassersportarten, Flyboarding.
Kinder
Kids- und Teens Club.
ab CHF 92.– / pro Person
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