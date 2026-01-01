Die grosszügigen und eleganten Al Rimal Pool Villen mit privater Terrasse mit Wüstensicht sowie eigenem Pool und Sonnenliegen sind ausgestattet mit eigenen Velos für jede Villa, grosses Badezimmer mit Badewanne und separater Regendusche, Tee- und Kaffeekocher, Safe, TV sowie WiFi kostenfrei. Die Al Khaimah Tented Pool Villen (253 m2) bieten noch mehr Wohnraum und die Al Sahari Tented Pool Villen (253 m2) liegen etwas abgeschieden und sind somit perfekt für Kunden, welchen viel Privatsphäre besonders wichtig ist.

Die Al Sarab Tented Villen (253 m2) beinhalten Fl. Champagner u. Häppchen bei Ankunft, täglich Sunset Cocktail, Willkommensgeschenk, gratis Minibar, gratis 30min Massage bei Buchung 60min Massage sowie Butler Service. Alle drei Tented Pool Villen Kat. inkludieren automatisch bereits die Vollpension sowie eine Aktivität pro Tag/Person.