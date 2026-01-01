The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi Desert
Ras al Khaimah
Beschreibung
Einleitung
Das exklusive und luxuriöse Resort auf 500 Hektaren, liegt inmitten der eindrücklichen Wüstenlandschaft des Wadi Khadeja und bietet 5 eigene Restaurants/Cafés (All Day Dining, Signature Steakhouse, marokkanisch, Pool Bar Rest., Coffee Shop), Private Dining im Wachturm "The Tower", Moon Bar, Lobby Lounge sowie die Restaurants "Shore House" (All Day Dining) und "Beach Deck" (Pop Up Style direkt am Strand) im Schwesterhotel The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Hamra Beach, kostenfreier Shuttle-Service zwischen den Hotels, Falknerei im eigenen Experience Centre, Bibliothek und WiFi kostenfrei in öffentl. Bereichen.
Angebot
"The Ritz-Carlton Spa" mit Kosmetikprodukten der Marke Espa, 10 Behandlungsräume, Regenwaldbereich mit Vitalitätspool und Hammam, Beauty Salon, Yoga, Erholungsbereich, Gallery Shop.
Zimmer
Die grosszügigen und eleganten Al Rimal Pool Villen mit privater Terrasse mit Wüstensicht sowie eigenem Pool und Sonnenliegen sind ausgestattet mit eigenen Velos für jede Villa, grosses Badezimmer mit Badewanne und separater Regendusche, Tee- und Kaffeekocher, Safe, TV sowie WiFi kostenfrei. Die Al Khaimah Tented Pool Villen (253 m2) bieten noch mehr Wohnraum und die Al Sahari Tented Pool Villen (253 m2) liegen etwas abgeschieden und sind somit perfekt für Kunden, welchen viel Privatsphäre besonders wichtig ist.
Die Al Sarab Tented Villen (253 m2) beinhalten Fl. Champagner u. Häppchen bei Ankunft, täglich Sunset Cocktail, Willkommensgeschenk, gratis Minibar, gratis 30min Massage bei Buchung 60min Massage sowie Butler Service. Alle drei Tented Pool Villen Kat. inkludieren automatisch bereits die Vollpension sowie eine Aktivität pro Tag/Person.
Gratis-Sport
Fitness-Center, Biken.
Sport gegen Gebühr
Bogenschiessen, Natur- und Vogelbeobachtungswanderungen, Wüsten-4x4-Tour, Nachtwanderungen, Pferdereiten, Kamelreiten, Yoga, Fat Bike Touren.
Kinder
Ritz Kids Programm.
Preis auf Anfrage
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