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Lake Manyara, Tansania/Sansibar

Lake Manyara Reisen vom Spezialisten

Nationalpark der als Juwel bezeichnet werden kann

Ein Juwel des afrikanischen Kontinents ist dieser Nationalpark im Herzen Tansanias. Eine landschaftlich so reizvolle Region gibt es nur sehr selten. Schon Ernest Hemingway beschrieb den Lake Manyara in seinen Romanen und auch Sie werden sich sofort in den Lake Manyara verlieben. Büffel, Zebras und Gnus haben hier ihre Heimat gefunden. Am Ufer sind Löwen, Krokodile und Flusspferde zu sehen. Der Lake Manyara wird aber auch von grossen Vogelschwärmen bevölkert, darunter Flamingos, Kormorane und Störche.

Fragen Sie bei unseren Spezialisten nach Lake Manyara Reisen. Zu den besonderen Attraktionen des Parks zählen die baumkletternden Löwen, die tagsüber auf den Ästen der Akazien ruhen, sowie der üppige Grundwasserwald direkt hinter dem Parkeingang. Dank seiner kompakten Grösse ist der Lake Manyara zudem der ideale Auftakt für Ihre Safari auf dem Northern Circuit Richtung Ngorongoro und Serengeti.

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ab CHF 1206.– / pro Person
Lake Manyara

Soda-See und Grundwasserwald: zwei Welten in einem Park

Der Lake Manyara Nationalpark schmiegt sich an den Fuss der imposanten Steilwand des Ostafrikanischen Grabenbruchs. Einen grossen Teil des Parks nimmt der seichte Soda-See ein, an dessen alkalischen Ufern sich je nach Wasserstand riesige Flamingoschwärme sammeln – ein rosafarbenes Schauspiel, das Sie so schnell nicht vergessen. Direkt hinter dem Parkeingang wartet ein ganz anderer Lebensraum: der immergrüne Grundwasserwald, gespiesen von Quellen aus dem Grabenbruch. Zwischen mächtigen Feigenbäumen und Mahagonis turnen Diademmeerkatzen, während Paviantrupps am Wegrand nach Früchten suchen. Kaum ein anderer Park Tansanias vereint auf so kompakter Fläche derart unterschiedliche Landschaften.

Baumkletternde Löwen und Elefanten im Wald

Weltberühmt ist der Lake Manyara für seine baumkletternden Löwen, die tagsüber gerne auf den Ästen von Akazien und Feigenbäumen ruhen – ein Verhalten, das sich in Afrika nur an wenigen Orten beobachten lässt. Ein wenig Glück gehört dazu, doch erfahrene Guides wissen genau, welche Bäume die Raubkatzen bevorzugen. Daneben begegnen Ihnen auf der Pirschfahrt Elefanten im Wald, Büffel, Giraffen, Zebras und Gnus auf den offenen Grasflächen am Seeufer sowie Flusspferde, die sich in den Hippo Pools tummeln. Ornithologen kommen mit Pelikanen, Kormoranen, Störchen und Schreiseeadlern voll auf ihre Kosten.

Die beste Reisezeit für Ihre Lake Manyara Safari

Für Pirschfahrten eignet sich besonders die Trockenzeit von Juni bis Oktober, wenn sich die Tiere an den verbleibenden Wasserstellen konzentrieren und die Vegetation lichter ist. In der grünen Saison von November bis Mai präsentiert sich der Park dagegen üppig und intensiv grün – dann ist die Vogelwelt am spektakulärsten, und die Chancen auf grosse Flamingoschwärme stehen bei gutem Wasserstand am besten. Welche Monate für Ihre gesamte Route ideal sind, erfahren Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Tansania.

Der ideale Auftakt zum Northern Circuit

Dank seiner Lage an der Route von Arusha ins Hochland ist der kompakte Park der perfekte erste Halt einer Safari auf dem Northern Circuit: Nach einem Tag am See geht es weiter zum Ngorongoro-Krater und in die Serengeti; auch der Tarangire Nationalpark liegt praktisch am Weg. Unsere Spezialisten fügen den Lake Manyara als stimmungsvollen Auftakt in Ihre massgeschneiderte Tansania Rundreise ein. Unterhalb dieser Seite finden Sie zudem unsere handverlesene Auswahl an Lodges am Lake Manyara – von hier starten Sie morgens als Erste in den Park.

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Für die klassische Tierbeobachtung empfiehlt sich die Trockenzeit von Juni bis Oktober, wenn die Vegetation licht ist und sich die Tiere an den Wasserstellen sammeln. Wer vor allem Vögel und Flamingos erleben möchte, reist bevorzugt in der grünen Saison von November bis Mai. Grundsätzlich lohnt sich der Park das ganze Jahr über – unsere Spezialisten beraten Sie gerne zur idealen Route.

Ja, der Lake Manyara Nationalpark ist einer der wenigen Orte Afrikas, an denen Löwen regelmässig auf Bäume klettern und tagsüber auf den Ästen dösen. Eine Garantie gibt es wie überall in der Wildnis nicht, doch erfahrene Guides kennen die bevorzugten Bäume der Raubkatzen. Mit etwas Geduld auf der Pirschfahrt stehen die Chancen gut.

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