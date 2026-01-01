Lage und Anreise: Teil des nördlichen Safari-Circuits

Der Tarangire Nationalpark liegt im Norden Tansanias, südöstlich des Lake Manyara. Zusammen mit dem Ngorongoro-Krater und der Serengeti bildet er den klassischen nördlichen Safari-Circuit des Landes. Ausgangspunkt der meisten Rundreisen ist Arusha; von dort erreichen Sie den Park auf dem Landweg, was ihn zu einem logischen ersten oder letzten Halt einer Safari macht. Wer Fahrzeiten verkürzen möchte, legt einzelne Etappen per Buschflugzeug zurück.

Seinen Namen verdankt der Park dem Tarangire River, der ihn durchzieht und auch in der Trockenzeit Wasser führt. Diese verlässliche Wasserquelle erklärt die hohe Tierdichte: Wenn die Flächen der Umgebung austrocknen, sammeln sich Elefanten, Büffel, Zebras, Gnus und verschiedene Antilopenarten am Fluss – und mit ihnen Raubtiere wie Löwen und Leoparden.

Was den Tarangire von anderen Parks unterscheidet

Charakteristisch ist die Landschaft aus offener Savanne, Akazienbeständen, Sumpfgebieten und den mächtigen Baobabs, die das Landschaftsbild prägen. Bekannt ist der Park in erster Linie für seine grossen Elefantenherden, die sich das ganze Jahr über beobachten lassen. Auch für die Vogelbeobachtung lohnt sich der Besuch: Der Tarangire zählt zu den vogelreichsten Schutzgebieten Tansanias.

Gleichzeitig ist der Park weniger stark frequentiert als die Serengeti oder der Ngorongoro-Krater. Wer Pirschfahrten abseits grösserer Fahrzeugansammlungen sucht, findet hier entsprechend gute Bedingungen – bei einer Tierdichte, die den bekannteren Nachbarn kaum nachsteht.

Beste Reisezeit für den Tarangire Nationalpark

Die Trockenzeit von etwa Juni bis Oktober gilt als beste Zeit für Tierbeobachtungen: Die Vegetation ist niedrig, und das Wild konzentriert sich am Fluss und an den verbleibenden Wasserstellen. In der Regenzeit verteilen sich viele Herden im umliegenden Ökosystem ausserhalb der Parkgrenzen – die Landschaft zeigt sich dann grün, die Vogelwelt ist besonders aktiv, und es sind weniger Besucher unterwegs. Elefanten treffen Sie, wie eingangs erwähnt, ganzjährig an.

Für wen sich der Tarangire eignet

Der Park passt als kompakter Baustein in fast jede Tansania-Reise. Besonders geeignet ist er für:

Erstbesucher, die den Park als Auftakt oder Abschluss des nördlichen Circuits mit Ngorongoro-Krater und Serengeti verbinden

Gäste mit besonderem Interesse an Elefanten und an Tierfotografie vor der Kulisse der Baobab-Savanne

Vogelbeobachter, die ihre Safari um ornithologische Vielfalt erweitern möchten

Kombinationsreisen, die eine Safari im Norden Tansanias mit Badeferien auf Sansibar verbinden

Untergebracht sind Sie wahlweise in Lodges und Tented Camps innerhalb des Parks – nah am Geschehen, oft mit Tierbeobachtung direkt vom Camp aus – oder in Unterkünften ausserhalb der Parkgrenzen. Welche Variante zu Ihrer Route passt, hängt von Reisedauer, Budget und Reisestil ab. Die untenstehenden Hotels und Safari-Lodges geben Ihnen einen Überblick über unser Angebot; unsere Spezialisten stellen daraus gerne die passende Kombination für Ihre Tansania-Reise zusammen.