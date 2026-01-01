Einer der abgelegensten Parks Afrikas

Der Katavi liegt weit abseits der bekannten Safari-Routen im Westen von Tansania – und genau das macht seinen Reiz aus. Während sich im Norden des Landes viele Fahrzeuge die Pirschfahrten teilen, sind Sie hier oft stundenlang allein unterwegs. Weite Grasebenen wie die Katisunga-Ebene, gesäumt von Palmen und Miombo-Wäldern, riesige Büffelherden und starke Löwenrudel prägen das Bild. Wer den Katavi besucht, erlebt Afrika so ursprünglich, wie es viele nur aus Erzählungen kennen – ein Privileg für wenige, das den Aufwand der Anreise mehr als belohnt.

Trockenzeit am Katuma: Flusspferde dicht an dicht

Sein berühmtestes Schauspiel zeigt der Katavi in der Trockenzeit von Juni bis Oktober. Dann schrumpft der Katuma-Fluss zu wenigen Tümpeln, an denen sich das Tierleben des Parks konzentriert: Flusspferde drängen sich dicht an dicht in den verbliebenen Wasserlöchern, Krokodile ziehen sich in Höhlen am Ufer zurück, und an den Flussläufen warten Löwen und Hyänen auf ihre Chance. Elefanten, Giraffen, Zebras und Antilopen ziehen in stetem Strom zum Wasser. Für Fotografen und geduldige Beobachter ist dies die intensivste Zeit des Jahres – wann sich welche Region lohnt, zeigt unsere Übersicht zur besten Reisezeit in Tansania.

Die grosse Westtansania-Kombination mit Mahale

Erreicht wird der Katavi in der Regel per Kleinflugzeug – die Distanzen im Westen Tansanias sind gross, Anreisen auf der Strasse dauern Tage. Auf einer Flugsafari lässt sich der Park ideal mit dem Mahale Mountains Nationalpark am Tanganjikasee verbinden: dort Schimpansen-Trekking im Bergregenwald und ein Strand am kristallklaren See, hier klassische Savannen-Safari in völliger Abgeschiedenheit. Diese Kombination gilt unter Safari-Kennern als eine der schönsten Reisen Afrikas – ideal für alle, die Serengeti und Ngorongoro bereits kennen. Wer mag, hängt zum Abschluss einige Tage Badeferien auf Sansibar an.

Übernachten im Katavi: kleine Camps, grosse Wildnis

Im Katavi gibt es nur eine Handvoll Camps – kleine, persönlich geführte Zeltcamps, die sich in die Landschaft fügen und neben Pirschfahrten auch geführte Buschwanderungen anbieten. Genau diese Intimität unterscheidet den Park von den grossen Safari-Destinationen. Unten auf dieser Seite finden Sie unsere handverlesene Auswahl an Unterkünften im Katavi Nationalpark. Unsere Spezialisten kennen die Camps aus eigener Erfahrung und fügen sie zu einer stimmigen Rundreise durch Tansania zusammen – abgestimmt auf Reisezeit, Interessen und Komfortwünsche.