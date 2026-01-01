Arusha Reisen

Tor zum Northern Circuit

Praktisch jede Safari im Norden Tansanias beginnt und endet in Arusha. Vom Kilimanjaro International Airport erreichen Sie die Stadt in rund einer Autostunde, und von hier führt die klassische Route über den Tarangire-Nationalpark und den Lake Manyara zum Ngorongoro-Krater und weiter in die Serengeti. Ob privat geführte Fahrzeugsafari oder Reise von Lodge zu Lodge: Die meisten unserer Rundreisen und Safaris nehmen hier ihren Anfang. Arusha ist deshalb weniger ein Ziel für viele Tage als vielmehr die ideale erste und letzte Station Ihrer Reise – zum Ankommen, Sortieren und Einstimmen auf die Wildnis.

Arusha-Nationalpark und Mount Meru

Direkt vor der Haustür der Stadt liegt der oft unterschätzte Arusha-Nationalpark. Zwischen den Momella-Seen mit ihren Flamingos, dem dicht bewaldeten Ngurdoto-Krater und den Hängen des Mount Meru leben Giraffen, Büffel, Zebras und die auffälligen schwarz-weissen Colobus-Affen. Da grosse Raubtiere selten sind, gehört der Park zu den wenigen Orten Tansanias, an denen Sie zu Fuss oder im Kanu auf Pirsch gehen dürfen – ein wunderbar sanfter Einstieg in die Safari.

Ambitionierte zieht es höher hinauf: Die Besteigung des Mount Meru, mit 4562 Metern der zweithöchste Berg Tansanias, dauert drei bis vier Tage und gilt als beste Akklimatisierung vor dem Kilimandscharo. Mehr dazu finden Sie bei unseren Trekkings in Tansania.

Ankommen auf der Kaffeefarm

Rund um Arusha erstrecken sich alte Kaffeeplantagen, und auf einigen von ihnen sind die schönsten Unterkünfte der Region entstanden. Statt Stadtlärm erwarten Sie hier gepflegte Gärten, Veranden mit Blick auf Meru oder Kilimandscharo und frisch gerösteter Kaffee aus eigener Ernte – auf Wunsch mit Führung durch die Plantage. Für die erste Nacht nach dem Nachtflug und die letzte vor der Heimreise gibt es kaum einen besseren Ort. Unsere handverlesene Auswahl an Lodges und Hotels in und um Arusha finden Sie weiter unten auf dieser Seite.

Reisezeit und Planung

Arusha liegt auf rund 1400 Metern, entsprechend mild und angenehm ist das Klima das ganze Jahr über. Am zuverlässigsten trocken sind die Monate Juni bis Oktober sowie Januar und Februar; von März bis Mai fällt der grosse Regen, im November der kleine. Details dazu lesen Sie in unserer Übersicht zur besten Reisezeit für Tansania. Unsere Empfehlung: Planen Sie ein bis zwei Nächte in Arusha ein, bevor es auf Safari oder in die Berge geht – so starten Sie ausgeruht und ohne Zeitdruck in Ihr Tansania-Abenteuer.