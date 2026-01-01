Die gesamte Lodge verfügt über Glas-Schiebetüren, die vom Boden bis zur Decke reichen, welche einen herrlichen Blick auf das weitläufige Tal und die Bergkette ermöglichen. Massgeschneiderte, zeitgenössische Möbel, die lokal entworfen und hergestellt wurden, ergänzen ikonische Möbelstücke, welche mit strukturierten Stoffen und Farben kombiniert wurden.



Ein grosser Pool schmiegt sich um den Hauptbereich, mit einem unvergleichlichen Ausblick über die Savanne. Mehrere Entspannungs- und Essbereiche blicken auf das Wasserloch der Lodge, welches über einen luxuriöses Hide mit einer angrenzenden Gin- und Whiskey-Bar verfügt.

Ein Fitnessbereich, ein Spa mit Dampfbad, Sauna und kalten Tauchbecken sowie einem Sternwarten- Observatorium mit einfahrbarem Dach bieten weiter Verweilmöglichkeiten.



Auf Pirschfahrten oder Buschwanderungen mit spezialisierten Guides machen Sie sich auf die Suche nach den Big 5. Für Familien werden private Safaris mit speziell auf kleine Kinder und Jugendliche abgestimmten Programmen angeboten.