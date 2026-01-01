Molori Safari Lodge
Madikwe Game Reserve
Beschreibung
Einleitung
Ein fachkundig kuratiertes Kunsterlebnis, mitten im afrikanischen Busch.
Lage
Die luxuriöse Safari Lodge befindet sich im Osten des 75 000 Hektar grossen malariafreien Madikwe Game Reserves, knapp 5 Fahrstunden von Johannesburg entfernt.
Angebot
Die gesamte Lodge verfügt über Glas-Schiebetüren, die vom Boden bis zur Decke reichen, welche einen herrlichen Blick auf das weitläufige Tal und die Bergkette ermöglichen. Massgeschneiderte, zeitgenössische Möbel, die lokal entworfen und hergestellt wurden, ergänzen ikonische Möbelstücke, welche mit strukturierten Stoffen und Farben kombiniert wurden.
Ein Fitnessbereich, ein Spa mit Dampfbad, Sauna und kalten Tauchbecken sowie einem Sternwarten- Observatorium mit einfahrbarem Dach bieten weiter Verweilmöglichkeiten.
Die gesamte Lodge verfügt über Glas-Schiebetüren, die vom Boden bis zur Decke reichen, welche einen herrlichen Blick auf das weitläufige Tal und die Bergkette ermöglichen. Massgeschneiderte, zeitgenössische Möbel, die lokal entworfen und hergestellt wurden, ergänzen ikonische Möbelstücke, welche mit strukturierten Stoffen und Farben kombiniert wurden.
Ein grosser Pool schmiegt sich um den Hauptbereich, mit einem unvergleichlichen Ausblick über die Savanne. Mehrere Entspannungs- und Essbereiche blicken auf das Wasserloch der Lodge, welches über einen luxuriöses Hide mit einer angrenzenden Gin- und Whiskey-Bar verfügt.
Ein Fitnessbereich, ein Spa mit Dampfbad, Sauna und kalten Tauchbecken sowie einem Sternwarten- Observatorium mit einfahrbarem Dach bieten weiter Verweilmöglichkeiten.
Auf Pirschfahrten oder Buschwanderungen mit spezialisierten Guides machen Sie sich auf die Suche nach den Big 5. Für Familien werden private Safaris mit speziell auf kleine Kinder und Jugendliche abgestimmten Programmen angeboten.
Zimmer
Die Lodge verfügt über insgesamt 5 exklusive Premier Suiten, welche auf einer Fläche von 240 m2 erbaut wurden. Alle Suiten sind mit verschiebbaren Glaswänden eingekleidet, welche komplett weggeschoben werden können und somit eine ungehinderte Sicht auf die umliegende Landschaft freigeben. Die Suiten verfügen über ein privates Aussichtsdeck mit Planschpool. Die en-suite Badezimmer bieten eine Innen- und Aussendusche sowie eine freistehende Badewannen.
In den Suiten gibt es eine Feuerstelle, eine Minibar, eine iPod Docking-Station sowie eine Klimaanlage. Wireless-Internet ist in allen Suiten verfügbar. Die beiden Presidential Suiten sind grösser und bieten zusätzlich eine kleine Küche mit Speisebereich, ein Ankleidezimmer sowie eine kleine Arbeitsecke.
Preis auf Anfrage
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