Beschreibung

Einleitung Das gemütliche und familiär geführte Safari Camp im malariafreien und 9 000 Hektar grossen Amakhala Game Reserve besticht durch atemberaubende Weitsicht und persönliches Flair.

Lage Das HillsNek Safari Camp liegt beim Bushman’s Fluss, in einem abgelegenen Teil des malariafreien Amakhala Private Game Reserves mit Blick über das umliegende Buschland. Der Flughafen von Port Elizabeth ist nur 1 Fahrstunde entfernt.

Angebot Zur Unterkunft gehört ein Hauptbereich mit Holzdeck und Ausblick über die offenen Ebenen, eine Lounge sowie ein Barbereich. Ein kleiner Pool, welcher ab und zu auch von Elefanten als Wasserstelle aufgesucht wird, dient an heissen Tagen für eine willkommene Abkühlung. Am frühen Morgen und späteren Nachmittag werden Pirschfahrten mit erfahrenen Ranger im offenen Safarifahrzeug angeboten. Im Amakhala Game Reserve sind über 60 Säugetierarten, darunter Elefanten, Giraffen, Hyänen, Büffel, Nashörner, verschiedene Antilopenarten sowie Löwen und Geparden heimisch. Auf geführten Buschwanderungen und Bootstouren kann die vielfältige Natur und Vogelwelt hautnah erlebt werden.