HillsNek Safari Camp
Amakhala Game Reserve
Beschreibung
Einleitung
Das gemütliche und familiär geführte Safari Camp im malariafreien und 9 000 Hektar grossen Amakhala Game Reserve besticht durch atemberaubende Weitsicht und persönliches Flair.
Lage
Das HillsNek Safari Camp liegt beim Bushman’s Fluss, in einem abgelegenen Teil des malariafreien Amakhala Private Game Reserves mit Blick über das umliegende Buschland. Der Flughafen von Port Elizabeth ist nur 1 Fahrstunde entfernt.
Angebot
Zur Unterkunft gehört ein Hauptbereich mit Holzdeck und Ausblick über die offenen Ebenen, eine Lounge sowie ein Barbereich. Ein kleiner Pool, welcher ab und zu auch von Elefanten als Wasserstelle aufgesucht wird, dient an heissen Tagen für eine willkommene Abkühlung. Am frühen Morgen und späteren Nachmittag werden Pirschfahrten mit erfahrenen Ranger im offenen Safarifahrzeug angeboten. Im Amakhala Game Reserve sind über 60 Säugetierarten, darunter Elefanten, Giraffen, Hyänen, Büffel, Nashörner, verschiedene Antilopenarten sowie Löwen und Geparden heimisch. Auf geführten Buschwanderungen und Bootstouren kann die vielfältige Natur und Vogelwelt hautnah erlebt werden.
Zimmer
Die 4 authentisch und grosszügig gestaltete Safari-Zelte sind etwas erhöht auf Holzplattformen gebaut. Die Zimmer sind stilvoll in warmen Farben eingerichtet und verfügen über eine originelle Aussendusche unter freiem Himmel, Kaffee-/Teekocher, Minibar und eine kleine Lounge. Die private Terrasse, welche eine herrliche Aussicht auf das Reservat bietet, lädt zu gemütlichen Stunden zwischen den Safaris ein.
Das Familien-Zelt bietet durch ein zusätzliches Sofabett Platz für 2 Erwachsene und 1 Kind. Alle vier Safarizelte liegen weit voneinander entfernt und bieten dadurch viel Privatsphäre.
Das Familien-Zelt bietet durch ein zusätzliches Sofabett Platz für 2 Erwachsene und 1 Kind. Alle vier Safarizelte liegen weit voneinander entfernt und bieten dadurch viel Privatsphäre.
Preis auf Anfrage
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