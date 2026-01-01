Die Kombination von Zelt und Steinwänden ist eine Hommage an die alten Great Zimbabwe Ruinen. Der luxuriös eingerichtete Hauptbereich bietet einen wunderschönen Blick auf den Fluss, welcher oft von Elefanten durchquert wird. Eine Gourmet-Showküche sowie ein Weinkeller mit auserlesenen Weinen lassen keine Wünsche offen. Entspannen Sie sich im Spa Bereich während einer wohltuenden Behandlung oder stöbern Sie in der kleinen Boutique.

Das solarbetriebene Camp verfügt über einen Wäscheservice sowie WIFI. Entdecken Sie die fantastische Tierwelt im privaten Sapi Game Reserve sowie im angrenzenden Mana Pools Nationalpark während den angebotenen Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug, einem Boots- oder Kanuausflug oder auf einer geführten Buschwanderung.