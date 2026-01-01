Tembo Plains Camp
Mana Pools Nationalpark
Beschreibung
Einleitung
Das exklusive Tembo Plains Camp, ist Mitglied von Relais & Châteaux und lässt keine Wünsche offen.
Lage
Gäste des Sapi Private Reserve haben 36 Kilometer des Sambesi-Flusses für sich allein und 118.000 Hektar zum Erkunden, zusätzlich zum angrenzenden Mana Pools Nationalpark. Beide Gebiete gehören zum UNESCO-Welterbe „Greater Mana Pools“. Sapi selbst wurde 2016 von einem Jagdreservat in nachhaltigen Fototourismus umgewandelt, als Teil eines grösseren Programms zur Rehabilitation und Wiederansiedlung durch Great Plains. Das Sapi Private Reserve zeigt schnell den gleichen starken Einfluss nachhaltiger Naturschutzmassnahmen, mit Löwen und Wildhunden, die neue Territorien erschliessen, sowie einer gesunden Population von Elefanten und Büffeln.
Angebot
Die Kombination von Zelt und Steinwänden ist eine Hommage an die alten Great Zimbabwe Ruinen. Der luxuriös eingerichtete Hauptbereich bietet einen wunderschönen Blick auf den Fluss, welcher oft von Elefanten durchquert wird. Eine Gourmet-Showküche sowie ein Weinkeller mit auserlesenen Weinen lassen keine Wünsche offen. Entspannen Sie sich im Spa Bereich während einer wohltuenden Behandlung oder stöbern Sie in der kleinen Boutique.
Das solarbetriebene Camp verfügt über einen Wäscheservice sowie WIFI. Entdecken Sie die fantastische Tierwelt im privaten Sapi Game Reserve sowie im angrenzenden Mana Pools Nationalpark während den angebotenen Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug, einem Boots- oder Kanuausflug oder auf einer geführten Buschwanderung.
Zimmer
Das Tembo Plains Camp verfügt über 4 exklusiv ausgestattete Suiten. Jede Suite ist mit einer gemütlichen Lounge, einem grosszügigen Badezimmer mit einer edlen Badewanne sowie einer Innen- und Aussendusche ausgestattet. Ein grosses Aussendeck verfügt über einen kleinen Pool und gemütliche Sonnenliegen. Das grosse Bett sorgt dank einem Moskitonetz und dem Öko-Kühlsystem für eine angenehme Nachtruhe. In jeder Suite finden die Gäste eine professionelle Kamera mit verschiedenen Objektiven sowie hochwertige Ferngläser, welche während des Aufenthaltes benutzt werden können.
Bei Bedarf kann ein professioneller Hometrainer auf die Veranda gebracht werden. Die grosszügige Zanji Suite im Tembo Plains ist ideal für befreundete Paare oder Familien. Sie verfügt über 2 Schlafzimmer, welche über eine gemeinsame Lounge mit Essbereich verbunden sind. Die gemeinsame Terrasse verfügt über einen Pool.
Preis auf Anfrage
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