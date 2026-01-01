Ruckomechi & Little Ruckomechi
Mana Pools Nationalpark
Beschreibung
Einleitung
Die luxuriösen Camps liegen an der westlichen Grenze des bekannten Mana Pools Nationalparks im Schatten mächtiger Akazien, deren Früchte immer wieder Elefanten anziehen.
Lage
Im Westen des Mana Pools Nationalparks, inmitten von Akazien und Mahagonibäumen, liegen das Ruckomechi und das Schwesterncamp Little Ruckomechi direkt am Zambezi River. Ruckomechi besitzt ein privates Konzessionsgebiet um die Camps herum. Von den Camps bietet sich ein umwerfender Ausblick auf die fernen Berge des Africa’s Great Rift Valley.
Angebot
Die Camps eignen sich hervorragend für Wildbeobachtungsfahrten und bieten unter anderem Fahrten in 4x4 Fahrzeugen sowie in Booten und Kanus an. Zudem besteht die Möglichkeit zu fischen (gegen Gebühr). Ein professioneller Führer bietet Wanderungen in der Umgebung an. Besonders Elefanten, Zebras, Wasserböcke, Kudus und Impalas können hier gesichtet werden. Auch Löwen, Leoparde und Geparde werden oft beobachtet und am Ufer des Flusses kann man eine Vielzahl von Büffeln entdecken. Auch zieht der Fluss viele Vögel an.
Zimmer
Das Ruckomechi Camp verfügt über 10 luxuriöse Zelte. In der Aussendusche können Sie unter freiem Himmel duschen.
Wilderness Ruckomechi Camp
Das Camp verfügt über eine gemütliche Lounge erhöht über dem Flussufer. Die Bäume im und um das Camp sind beliebtes Futter für Elefanten, der Spass ist garantiert! Die zentralen Bereiche des Camps wie Speisebereich, Bar und Lounge sind mit dem Rest des Camps durch niedrige Holzwege verbunden. Es gibt ausserdem in separates Deck mit einem Pool und Liegestühlen zum Entspannen und Sonnen.
Das Ruckomechi Camp verfügt über 10 luxuriöse Zelte. In der Aussendusche können Sie unter freiem Himmel duschen.
Wilderness Little Ruckomechi Camp
Das Little Ruckomechi ist das kleinste Camp im Mana Pools Nationalpark. Mit nur 3 auf Holzplattformen errichteten Zeltzimmern bietet das Little Ruckomechi viel Privatsphäre und kann für kleinere Gruppen auch auf exklusiver Basis gebucht werden. Die Zimmer sind mit Deckenventilator, Kaffee-/Teekocher und Veranda ausgestattet.
Preis auf Anfrage
Loading map...