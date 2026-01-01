

Wilderness Ruckomechi Camp

Das Camp verfügt über eine gemütliche Lounge erhöht über dem Flussufer. Die Bäume im und um das Camp sind beliebtes Futter für Elefanten, der Spass ist garantiert! Die zentralen Bereiche des Camps wie Speisebereich, Bar und Lounge sind mit dem Rest des Camps durch niedrige Holzwege verbunden. Es gibt ausserdem in separates Deck mit einem Pool und Liegestühlen zum Entspannen und Sonnen.

Das Ruckomechi Camp verfügt über 10 luxuriöse Zelte. In der Aussendusche können Sie unter freiem Himmel duschen.



Wilderness Little Ruckomechi Camp

Das Little Ruckomechi ist das kleinste Camp im Mana Pools Nationalpark. Mit nur 3 auf Holzplattformen errichteten Zeltzimmern bietet das Little Ruckomechi viel Privatsphäre und kann für kleinere Gruppen auch auf exklusiver Basis gebucht werden. Die Zimmer sind mit Deckenventilator, Kaffee-/Teekocher und Veranda ausgestattet.